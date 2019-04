Himmelsspektakel nach Ostern: Bester Blick auf Sternschnuppen

Die Wetterbedingungen für Sichtungen sind laut Experten ziemlich gut - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Für Hobby-Astronomen und Himmelsgucker gibt es um die Osterfeiertage ein ganz besonderes Naturschauspiel zu betrachten: Der Lyriden-Strom sorgt für traumhafte Anblicke - bis zu 20 Sternschnuppen ziehen pro Stunde am Himmel vorüber. Sternengucker sollten sich vor allem auf die Nacht zum Dienstag konzentrieren.

Ostern wird in diesem Jahr zum Spektakel für Sternengucker: Denn der Lyriden-Strom sorgt für traumhafte Anblicke. © Oliver Berg, dpa



Wie das Portal wetter.com berichtet, durchziehen die sogenannten Lyriden jedes Jahr von Mitte bis Ende April den nächtlichen Himmel. Schon in den Nächten vor dem Ostermontag werden Nachteulen belohnt, denn bis zu zehn Sternschnuppen können pro Stunde herabregnen.

Der optimale Zeitraum, um das Spektakel zu beobachten, liegt zwischen Mitternacht und dem Morgengrauen. Die wohl besten Chancen auf zahlreiche Sternschnuppen-Sichtungen gibt es allerdings nach Ostern: in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis zu 20 Sternschnuppen können in dieser Nacht pro Stunde am Himmel vorüberziehen. Der Meteorstrom der Lyriden entsteht durch Staubteilchen, die der Komet "Thatcher" verliert, wenn seine Umlaufbahn die Erde kreuzt.

Der Mond funkt dazwischen

Die Wetterbedingungen für Himmelsgucker sind gut, wie der Meteorologe Andreas Machalica berichtet. Rund um Ostern wird ein klarer Himmel erwartet. Am Karfreitag gibt es dann allerdings einen Wermutstropfen: "Der Oster-Vollmond stört die Sternschnuppen-Show ganz erheblich", so der Wetterexperte. Denn durch die Helligkeit des Mondes könnten die Schnuppen überstrahlt werden. Doch bis zur Nacht auf den Dienstag sollte es dann wirklich jedem Himmelsgucker gelungen sein, eine Sternschnuppe zu sehen.

