Hitze sorgt für Rekordwasserverbrauch in Nürnberg

Höchstwert seit über 15 Jahren - Versorgung dennoch gesichert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die hohen Temperaturen treiben auch den Wasserverbrauch der Nürnberger in die Höhe. Der örtliche Versorger N-Ergie verzeichnete am Mittwoch mit 148.000 Kubikmetern einen Rekordwert. Sorgen brauchen sich die Einwohner aber nicht machen.

Stiftung Warentest bestätigt die hohe Trinkwasserqualität in Deutschland - und rät zu uneingeschränktem Genuss. © dpa



Am Mittwock kletterten in Nürnberg nicht nur die Temperaturen auf ein Rekordhoch. Auch beim Wasserverbrauch sorgten die Einwohner für Aufsehen. Sie verbrauchten an einem Tag 148.000 Kubikmeter Wasser.

Im Durchschnitt werden in der Noris lediglich 95.000 Kubikmeter pro Tag verbraucht, teilte das Unternehmen am Donnerstag. An Sommertagen bewegen sich die Abgabewerte normalerweise zwischen 100.000 und 120.000 Kubikmetern.

Trotz der vorhergesagten weiter heißen Temperaturen müssten sich die Kunden jedoch keine Sorgen über eine Wasserknappheit machen, betonte eine Sprecherin. Zwar seien auch in Mittelfranken die Grundwasserstände für die Trinkwassergewinnung niedriger als üblich. Grund dafür sind mehrere Winter mit geringen Niederschlägen und heiße, trockene Sommer. Jedoch werde das Trinkwasser aus fünf voneinander unabhängigen Quellen bezogen: Ranna im Veldensteiner Forst, Erlenstegen/Eichelberg in Nürnberg, Krämersweiher, Ursprung bei Leinburg sowie über den Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) aus dem rund 100 Kilometer südlich gelegenen Genderkingen. Somit steht genügend Trinkwasser zur Verfügung.

Hohe Wasserqualität in ganz Deutschland

In ihrem aktuellen Heft bestätigt Stiftung Warentest die gute Qualität des Trinkwassers in Deutschland und empfiehlt den uneingeschränkten Genuss. Die gemeinnützige Verbraucherorganisation untersuchte Leitungswasser in zwanzig deutschen Städten und Gemeinden – auch das Nürnberger Trinkwasser wurde getestet und schnitt gut ab.

Nürnberger Trinkwasser eignet sich auch für die Zubereitung von Babynahrung. Die Nitratwerte beispielsweise bewegen sich von 7 und 16 Milligramm pro Liter weit unter dem Grenzwert von 50 mg/Liter.

