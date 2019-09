Jan Böhmermann kann in Köthener SPD eintreten

Kölner SPD erteilt dem Komiker Ausnahmegenehmigung vom Wohnortprinzip - vor 40 Minuten

KÖLN - Weil er für den SPD-Vorsitz kandidieren wollte, hat Jan Böhmermann, der Moderator der Satire-Show "Neo Magazin Royale" den Eintritt in die Partei beantragt. Seine Chancen, ausnahmsweise im Ortsverein Köthen aufgenommen zu werden, stehen gut, wie sich nun herausstellt.

Jan Böhmermann, Moderator der Late-Night-Show "Neo Magazin Royale", ist für seine aufsehenserregenden Satire-Aktionen bekannt. Foto: Sven Hoppe, dpa



Der Aufnahme des TV-Satirikers Jan Böhmermanns in die SPD steht wohl nichts mehr im Weg. Die Kölner SPD habe beschlossen, ihm eine Ausnahmegenehmigung vom Wohnortprinzip zu erteilen, erklärte Frank Mederlet, Geschäftsführer der Kölner SPD, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ursprünglich hatte die Kölner SPD darüber erst am 26. September beschließen wollen.

Der SPD-Ortsverein Köthen in Sachsen-Anhalt ist zur Aufnahme Böhmermanns bereit, doch da der ZDF-Satiriker in Köln wohnt, war dies nicht ohne weiteres möglich. Normalerweise muss der Antrag im Ortsverein des Wohnortes gestellt werden.





Ist Böhmermann nach der Entscheidung der Kölner Genossen nun endlich Mitglied der ältesten deutschen Partei? Antwort von Mederlet: "Über den Status der Mitgliedschaft hatten wir nicht zu befinden. Köln hat über die Ausnahmegenehmigung entschieden – der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld muss auch über die Ausnahme beschließen." Dann wäre der Ortsverein Köthen am Zug und könne über die Aufnahme befinden, weil er erst dann zuständig wäre, sagte Mederlet. Das sei zumindest seine Lesart des SPD-Statuts.

Böhmermann, Moderator der ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale", hatte angekündigt, SPD-Vorsitzender werden zu wollen. Die Frist für die Kandidatur lief jedoch am Sonntag vor einer Woche ab, bevor er Parteimitglied geworden war.

dpa, afr