Kampagne mit Kult-Faktor: Ikea stellt berühmte Wohnzimmer aus TV-Serien nach

"Die Simpsons", "Friends" und auch Netflix-Erfolg "Stranger Things" als Vorlage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ikea kann nicht nur Möbel, das Einrichtungshaus kann auch Marketing: Mit einer eigentlich sehr einfachen, aber nichtsdestotrotz medienwirksamen Idee, macht es derzeit im Netz von sich reden. Im Zuge einer Werbekampagne fertigte der Möbelhändler originalgetreue Wohnzimmer aus beliebten Serien wie den Simpsons nach.

Dieses Wohnzimmer kennen Millionen - und zwar nicht nur, weil es Teil einer Ikea-Kampagne ist, sondern weil es bereits seit 1989 die Fernsehzuschauer durch den Alltag der "Simpsons" begleitet. © Ikea



Kürzlich verkündete der Möbelriese, künftig auch seine Köttbullar, mehr oder weniger eines der Markenzeichen des schwedischen Möbelhändlers, völlig fleischfrei anzubieten. Nun will er nicht nur Veganer ansprechen, sondern auch Serienjunkees:

Für eine umfassende Kampagne stellten Mitarbeiter drei Wohnzimmer nach, die den Zuschauern aus dem Fernsehen bekannt sein dürften. Die komplette Einrichtung wurde dabei mit Möbeln und Deko-Artikeln von Ikea gestaltet. Vorbilder waren Räume aus den Serien "Stranger Things", "Die Simpsons" und "Friends", die pro Folge Millionen von Zuschauern erreichen.

So wie die gesamte Serie hat auch das Wohnzimmer aus "Stranger Things" seine ganz eigene, mystische Atmosphäre. © Ikea



Die Kampagne mit dem Titel "Real Life Things", die Ikea dem Onlineportal onlinemarketing.de zufolge zusammen mit Publicis Spain realisiert hat, läuft in den Vereinigten Arabischen Emiraten, online und über Print. Den Kunden soll dabei klar gemacht werden, dass Ikea ihnen die Möglichkeit bietet, sich ein Stück ihrer Lieblingsserie nach Hause zu holen. Dafür müssen sie nichts weiter tun, als die Möbel oder Einrichtungsgegenstände kaufen, die Ikea für die Nachbildung der Serien-Räume genutzt hat.

Blumensessel und New Yorker Appartement

Das Kultwohnzimmer der Simpsons zum Beispiel, vor allem bekannt für seine Couch-Gags im Vorspann jeder Episode, würde Interessenten 2690 Dirham kosten – also umgerechnet 657,21 Euro. Dafür gibt es unter anderem die berühmte Couch, aber auch das schiefe Bild an der Wand darüber. Ikea stellte allerdings klar, dass manche der Möbel für die Nachbildung der Räume angepasst wurden. Wer also wie Bart und Lisa auf dem Sofa sitzen und Itchy und Scratchy schauen möchte, findet hier seinen Traum erfüllt.

Etwas mysteriöser wird es mit dem Wohnzimmer von Joyce Byers und ihren Söhnen aus dem Netflix-Hit "Stranger Things". Wer gerade auf der Suche nach neuem Mobiliar für ein Wohnzimmer der etwas anderen Art ist, dürfte sich in dem auffälligen Sessel mit Blumenmuster wohl fühlen, der im Fernsehen auch im Wohnzimmer der Byers so eine gute Figur macht.

Heiratsanträge, Beziehungskrisen und jede Menge Pannen: Was hat das Wohnzimmer in "Friends" nicht schon alles gesehen? © Ikea



Auch der Ort, an dem die meisten der Szenen aus der Sitcom "Friends" spielen, wurde mit Ikea-Möbeln wiedergeboren: Monicas Wohnzimmer. Die Serie rund um die sechs Freunde Rachel, Ross, Joey, Phoebe, Monica und Chandler wurde 2004 beendet. Fans, die den vielen lustigen Momente mitten in dem New Yorker Appartement noch immer nachtrauern, können sie bei sich zuhause zumindest optisch wieder aufleben lassen.

Gegenüber dem Marketing- und Medienportal Ad Age erklärt Eduardo Marques, der Chief Creative Officer für die Kampagne, dass sie sich aus über 60 Serien letztlich für nur drei Räume entscheiden mussten. Die Wahl sei ihnen ziemlich schwer gefallen, so Marques. Letztlich dürfte Ikea mit der Kampagne aber vor allem Publicity gewinnen und dadurch womöglich noch mehr Kunden in seine Filialen oder den Onlineshop locken.

