Kanye West und Kim Kardashian: Viertes Kind ist da

Promi-Sternchen auf Twitter: "Er ist da und er ist perfekt" - vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Promi-Sternchen Kim Kardashian (38) und Rapper Kanye West (41) sind zum vierten Mal Eltern geworden. Eine Leihmutter brachte das Kind zur Welt.

Kanye West und Kim Kardashian West heißen ihr viertes Kind willkommen. © Angela Weiss / AFP



Nachdem Kardashian zuvor schon angekündigt hatte, ihre Leihmutter liege in den Wehen, schrieb sie am Freitag bei Twitter über ihren neuen Sohn: "Er ist da und er ist perfekt." Der Familienzuwachs habe große Ähnlichkeit mit Schwester Chicago. Kardashian und West hatten bereits vor mehr als einem Jahr mit Hilfe einer Leihmutter Chicago bekommen. Das Paar hat außerdem Sohn Saint (3) und Tochter North (5). In Deutschland ist eine Leihmutterschaft aus ethischen Gründen verboten.

dpa