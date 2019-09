Kinderpornografie-Verdacht: Razzia bei Ex-Fußballprofi Metzelder

Ermittlungen gegen den ehemaligen Nationalspieler dauern an - vor 1 Stunde

HENNEF - Aufregung an der berühmten Sportschule Hennef: Dort, wo zur Zeit 25 Neulinge für die große Trainer-Karriere pauken, sind am Dienstag Fahnder des LKA vorgefahren. Im Fokus steht Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder. Die Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, sind schwerwiegend.

Gegen 13.45 Uhr sollen die Fahnder an der Sportschule in Nordrhein-Westfalen vorgefahren sein, wie die Bild-Zeitung berichtet. Laut Informationen des Boulevardblatts geht es beim Polizeieinsatz um den ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler und TV-Experten Christoph Metzelder, gegen den wegen des Verdachts der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften ermittelt werden soll.

Metzelder soll nach Angaben der Zeitung mindestens 15 kinderpornografische Fotos per WhatsApp an eine Frau verschickt haben. Die Beamten stellten das Handy des 38-Jährigen sicher und begleiteten ihn zu seinem Haus in Düsseldorf, das anschließend von den Ermittlern durchsucht wurde.

ama