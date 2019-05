Kleiner Esel stürzt in Klärgrube und wird gerettet

BRISBANE - Ungewöhnlicher Einsatz in Australien: Mit vereinten Kräften hat die Feuerwehr in der Gemeinde Morayfield in der Nähe von Brisbane an der Ostküste einen kleinen Esel aus einer Klärgrube gerettet.

Dieses von Queensland Fire & Emergency zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen fünfjährigen Mini-Esel, der am Donnerstagabend in einem Klärtank in Morayfield gefangen war. Mit vereinten Kräften hat die Feuerwehr den kleinen Esel aus der Klärgrube gerettet. © Supplied, dpa



Das fünf Jahre alte Tier namens Talou steckte nach einem Sturz am Donnerstagabend bis zum Hals im Dreck fest, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. In einer stundenlangen Aktion pumpten die Feuerwehrleute die Grube leer und hoben den Esel heraus.

"Wir hatten im Lauf der Jahre schon die verschiedensten Einsätze - aber das war doch eher anders als sonst", sagte Einsatzleiter Scott Marles dem Fernsehsender ABC. Talou überstand die Aktion gut. Nach der Rettung bekam er ein paar Karotten. Marles sagte: "Ihm war wohl ein wenig kalt. Und er hat etwas gestunken. Aber er hatte einen guten Appetit." Für die Reinigung des Esels fühlte sich die Feuerwehr nicht mehr zuständig. Dies sei, so der Einsatzleiter, Sache der Besitzer.

