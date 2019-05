Lange Staus und teurer Sprit: Tipps für Autofahrer an Himmelfahrt

NÜRNBERG - Autofahrer, nehmen Sie sich in Acht: Am Donnerstag ist Vatertag und die Autonation setzt sich für den Feiertagsausflug hinter das Steuer - Chaos vorprogrammiert! Wir haben die Tipps, wie Sie mit dem Auto am besten durch das verlängerte Wochenende kommen.

Auch an diesem Feiertags-Wochenende ist in Bayern mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. © Christophe Gateau, dpa



Wer seine Urlaubstage schlau geplant hat, kann in diesem Jahr von einigen verlängerten Wochenenden profitieren - günstig gelegenen Feiertagen sei Dank. Auch Christi Himmelfahrt am 30. Mai, besser bekannt als der Vatertag, fällt auf einen Donnerstag. Viele Arbeitnehmer nehmen sich kurzerhand am Brücken-Freitag frei und nutzen die Zeit für einen Kurzurlaub, andere unternehmen mit der Familie einen Tagesausflug. Auf Bayerns Autobahnen kann es durch die vielen Reiselustigen gerne mal voll werden. Dazu kommt, dass an zahlreichen Stellen auf Bayerns Autobahnen fleißig umgebaut wird, Stau ist also vorprogrammiert. Aber keine Sorge: Wir haben die größten Behinderungen durch Baustellen aufgelistet.

Chaos auf der Autobahn: Hier wird erneuert, ausgetauscht und verbreitert

Nicht nur Staus sind ein Dorn im Auge eines jeden Autofahrers, auch hohe Spritpreise können die Urlaubslaune deutlich trüben. Zwar haben wir das erhöhte Preisniveau nicht zuletzt dem US-Präsidenten zu verdanken, allerdings muss man an Feiertagen generell noch tiefer in die Tasche greifen. Die erhöhte Nachfrage treibt die Benzinpreise in die Höhe - Schuld daran sind die Mineralölkonzerne selbst aber nur bedingt. Trotzdem: Beim Tanken kann man bares Geld sparen, wenn man einige Tipps beachtet.

amh