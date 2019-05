Lebenslust, Demos, Nostalgie: Das sind die Bilder der Woche

Ein Rückblick auf die Highlights der vergangenen Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gewalt in Venezuela und Israel, Demos und Lebenslust zum 1. Mai, in Japan schreibt ein neues Kaiserpaar Geschichte: Die abgelaufene Woche hielt ein breites Spektrum an Ereignissen und Emotionen bereit, die Fotografen in spannenden Bildern festhielten.

Bilderstrecke zum Thema Zwischen Freude und Leid: Die Bilder der Woche Die Welt steht niemals still. Minütlich treffen bei uns in der Redaktion Bilder von Ereignissen rund um den Globus ein, die uns erfreuen, die uns berühren oder die uns erschrecken. Hier eine kleine Auswahl dessen, was in dieser Woche den Weg in die Informationskanäle der Nachrichtenagenturen gefunden hat.