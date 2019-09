Leipziger Elternsprecherin: "Hausaufgaben sind Hausfriedensbruch"

LEIPZIG - Binomische Formeln zu erklären, das überlässt sie lieber den Profis, sagt Leipzigs Stadt-Elternsprecherin Petra Elias. Damit greift sie ein kontroverses Thema auf: Wie viel bringen Schülern die Hausaufgaben wirklich? Nach ihrer Ansicht keinesfalls.

Die Vorsitzende des Stadtelternrats Leipzig, Petra Elias, findet es an sich gut, Kinder zum selbstständigen Lernen anzuhalten. Verpflichtend sollte das aber nicht sein, gibt sie zu bedenken, schon gar nicht in der Freizeit. In einem Interview, das sie auf ihrer Facebook-Seite postete, tat sie ihre Abneigung gegen Hausaufgaben kund. Laut Bild-Zeitung soll sie sogar gesagt haben, "Hausaufgaben seien Hausfriedensbruch".

"Anstatt nach dem Abendbrot mit den Kindern Freizeit zu verbringen, müssen komplizierte Rechenaufgaben gelöst und anspruchsvolle Projekte umgesetzt werden", zitiert die Zeitung Elias. Das arte dann sowohl für die Kids, als auch für die Eltern oft in Stress aus.

Das einzige, was Hausaufgaben in den Augen der 48-Jährigen bringen, seien demnach Anspannung, Streit und geraubte Familienzeit. "Das ist meine private Meinung", betont die Stadtelternsprecherin der Bild gegenüber. Sie berief sich bei ihrem Post allerdings auch auf ein Interview mit dem Schweizer Kinderarzt und Sachbuchautor Remo Largo (75), der sich dem Schulportal gegenüber ähnlich negativ über Hausaufgaben äußerte. Er ging sogar so weit, zu behaupten, dass Hausaufgaben sich überhaupt nicht auf das Bildungslevel der Schüler auswirken.

Lernen macht Kinder nicht klüger

"Weder Hausaufgaben noch Prüfungen machen die Kinder klüger", sagte er dem Portal. Sie würden sich zwar auf die Noten auswirken, nicht aber etwa auf die allgemeine Schlauheit des Kindes. Themen auswendig zu lernen, diese in Tests dann herunterzubeten und dadurch gute Noten zu erhalten, hat keine langfristige Auswirkung auf die Klugheit der Kids. "Aber wenn wir sie nach zwei Wochen fragen, stellen wir fest: Das meiste ist weg. Wirklich begriffen haben es die Kinder eigentlich nicht", kritisiert Largo.

Jedes Kind will und kann lernen, aber auf seine Weise und in seinem Tempo. Diese Ansicht teilt Elias. Sie findet, Hausaufgaben sollten während der Schulzeit erledigt werden können, vielleicht während freier Lernstunden, damit die Schüler zuhause dann die Freizeit mit der Familie und ihren Hobbies verbringen können.

