Lena Meyer-Landrut muss TV-Auftritt abbrechen

Sängerin unterbrach bereits Album-Promo wegen gesundheitlicher Probleme - vor 48 Minuten

HAMBURG - Lena Meyer-Landrut musste einen Auftritt bei "Inas Nacht" wegen starker Schmerzen abbrechen. Die Sängerin sollte bei der TV-Aufzeichnung zusammen mit Schauspielerin Anna Loos und Moderatorin Ina vor der Kamera stehen. Der NDR bestätige den Vorfall nun.

Lena Meyer-Landrut musste einen Auftritt bei der Kult-Sendung "Inas Nacht" wegen starker Schmerzen abbrechen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe sich die Sängerin vor Schmerzen gekrümmt. Der Vorfall ereignete sich schon am Sonntag, wurde aber erst jetzt bekannt. Der NDR bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung: "Gegen Abend zur Aufzeichnungszeit ging es Lena Meyer-Landrut wegen einer Magenverstimmung aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit gesundheitlich so schlecht, dass sie nicht in der Sendung auftreten konnte."

Die TV-Aufzeichnung wurde ohne die Sängerin fortgesetzt. Zu Gast war neben Lena Meyer-Landrut Schauspielerin Anna Loos. Mitte April sagte die Sängerin bereits einige Promo-Termine wegen gesundheitlicher Probleme ab.

eli