Leserforum: Schweden als Vorbild - sollte Rauchverbot ausgeweitet werden?

Schweden als Vorbild - sollte Rauchverbot ausgeweitet werden?

NÜRNBERG - Die FDP setzt sich für ein weitgehendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit ein. "Rauchen muss überall dort verboten sein, wo Menschen nicht oder nur schwer ausweichen können", sagte der drogenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Wieland Schinnenburg, dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Donnerstag).

Die FDP möchte das Rauchverbot in Deutschland ausweiten. Foto: Herbert Neubauer, dpa



Dazu gehörten öffentliche Spielplätze, Bushaltestellen oder Bahnsteige. Hintergrund der Forderung ist die Verschärfung des öffentlichen Rauchverbotes in Schweden. Nach bereits dem bestehenden Verbot für Gastronomie-Betriebe ist es dort seit dem 1. Juli auch verboten, vor Bars oder Restaurants zu rauchen.

Soweit würde FDP-Politiker Schinnenburg in Deutschland nicht gehen, wie er sagte: "Es ist nicht sinnvoll, das Rauchen vor Gaststätten zu verbieten. Dorthin muss niemand gehen, und wir wollen ja gerade, dass in den Gaststätten nicht geraucht wird." Wo die Menschen dem Rauch aber nicht ausweichen könnten, müsse die Belästigung untersagt werden.

