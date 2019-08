Löwen zerfleischen Mann in Südafrika - drei Tiere erschossen

JOHANNESBURG - In einem Naturschutzgebiet in Südafrika haben Löwen einen Mann zerfleischt. Offenbar wollte der Halter der Tiere einen kaputten Zaun im Gehege reparieren.

Löwen haben einen Mann in Südafrika angegriffen und getötet. Das Opfer war nach Angaben der Rettungskräfte der Besitzer der Tiere, die im nördlich der Hauptstadt Pretoria gelegenen Dinokeng-Naturschutzgebiet lebten. "Es ist der Eigentümer der Löwen", erklärte der Sprecher des Rettungsdienstes Best Care, Xander Loubser, dem Rundfunksender Jacaranda FM und betonte: "Er erlitt zahlreiche offene Wunden und Bissspuren durch die Löwen." Um an die Leiche zu gelangen, hatten Wildhüter die Tiere am Dienstag erschießen müssen.

"Ich kann bestätigen, dass der Patient und die drei Löwen tot sind", erklärte Loubser. Der Eigentümer hatte nach ersten Erkenntnisse offenbar einen defekten Zaun im Gehege der Tiere reparieren wollen. Die genauen Umstände des Unglücks waren jedoch zunächst unklar. Nach Angaben des Fernsehsenders eNCA standen die Anwohner der Lodge unter Schock.

dpa