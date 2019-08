Maas wünscht "gute Fahrt": Greta Thunberg in See gestochen

Die Reise nach New York dürfte rund zwei Wochen dauern - vor 1 Stunde

TORONTO - Bundesaußenminister Heiko Maas hat der Klimaaktivistin Greta Thunberg gute Fahrt für ihre Reise mit einer Segeljacht über den Atlantik gewünscht.

Winkt ein letztes Mal zum Abschied: Greta Thunberg ist in See gestochen. © Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpa



Winkt ein letztes Mal zum Abschied: Greta Thunberg ist in See gestochen. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpa



Er würdigte am Mittwoch im kanadischen Toronto, dass sich so viele junge Menschen für den Klimaschutz engagieren. "Es geht um die Zukunft dieser Menschen, die wollen auch etwas noch haben von der Welt, in der sie leben. Und insofern wünsche ich Greta gute Fahrt." Gemeinsam mit den beiden Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi legte die 16-Jährige am Mittwoch mit der Hochseejacht "Malizia" im englischen Plymouth mit Ziel New York ab. An Bord befinden sich auch Thunbergs Vater Svante und der Filmemacher Nathan Grossman, der eine Dokumentation über die Tour plant. Die Reise dürfte rund zwei Wochen dauern.

Bilderstrecke zum Thema Fridays For Future: Berlin demonstriert mit Greta Thunberg Es ist ein besonderer Tag für alle Teilnehmenden der "Fridays for Future"-Bewegung, immerhin ist die 16-jährige Initiatorin Greta Thunberg dieses Mal in Berlin mit dabei. Gemeinsam wurde vor dem Brandenburger Tor wieder ein Freitag dafür genutzt, auf den voranschreitenden Klimawandel und die Missstände aufmerksam zu machen.



dpa