Mann bestellt in Bäckerei 13 Mettbrötchen - dann wird es kriminell

Vorfall beschäftigt jetzt die Polizei - Der Täter ist flüchtig - vor 49 Minuten

LÜNEBURG - Der Polizei-Alltag ist kurios, dieser Vorfall ist dann aber doch besonders irre: In Lüneburg (Niedersachsen) orderte ein bislang Unbekannter 13 Mettbrötchen. Als Zahlungsmittel wählte der Mann aber etwas, das jetzt die Polizei beschäftigt.

6.20 Uhr morgens in einer Bäckerei in Lüneburg, einem einer 73.000-Einwohner-Stadt in Niedersachsen. Ein Mann betritt den Laden, ordert 13 Mettbrötchen - eine eher ungewöhnliche Bestellung. Als das Personal ihm die Ware aushändigt, so berichtet es die Polizei, zückt der bislang Unbekannte aber nicht Bargeld, sondern einen Stein. Dann verließ er die Bäckerei vor dem Bardowicker Tore.

Ein Diebstahl, der jetzt die Polizei auf den Plan ruft. Sie sucht nach dem Mann. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04131/8306-2215 entgegen.