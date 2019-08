Mann in Berliner Park erschossen: Ermittlungen laufen weiter

BERLIN - Im Fall des in Berlin-Moabit auf offener Straße erschossenen Mannes laufen die Ermittlungen weiter. "Wir sind auch heute weiterhin damit beschäftigt", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag auf Twitter mit.

Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. © Paul Zinken, dpa



Weitere Details, etwa zur Identität des in getöteten Mannes, nannte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die tödliche Attacke soll sich am Freitagmittag in der Parkanlage Kleiner Tiergarten ereignet haben. Nach Angaben der Polizei soll ein Radfahrer den Mann erschossen haben. Oberstaatsanwalt Ralf Knispel sagte, das Opfer sei vor seiner Tötung durch den Park gelaufen. Am Freitag sollte laut Staatsanwaltschaft am Tatort eine erste Leichenschau erfolgen. Danach sollte mit einer Obduktion die Todesursache zweifelsfrei festgestellt werden.

