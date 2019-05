Mann verliert Speicherkarte mit Szenen von Kindesmissbrauch

GÜTERSLOH - In einem Wald bei Halle in Nordrhein-Westfalen hat ein Unbekannter seine Speicherkarte verloren. Bei der Auswertung entdeckte die Polizei kinderpornografisches Material. Nun fahndet die Polizei deutschlandweit nach dem mutmaßlichen Sexualstraftäter.

Die Polizei sucht mit diesem Foto nach Hinweisen auf einen Unbekannten, der eine Speicherkarte mit Szenen eines Kindesmissbrauchs verloren haben soll. © Polizei Gütersloh/dpa



Die Polizei in Gütersloh sucht einen Unbekannten, der eine Speicherkarte mit selbst gedrehten Szenen eines Kindesmissbrauchs verloren haben soll. Der Mann habe in einem Wald bei Halle in Westfalen eine Tasche zurückgelassen, in der sich die Speicherkarte befunden habe, berichtete eine Polizeisprecherin am Freitag. Bei der Auswertung stießen die Ermittler auf die selbst erstellten Filmaufnahmen. Der Mann, von dem am Freitag Fotos veröffentlicht wurden, sei mit einem schwarzen E-Bike unterwegs gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Identität des Unbekannten.

