Marseille: Behörden fischen dutzende E-Scooter aus Hafenbecken

Tretroller-"Weitwurf" als Trend - giftige Akkus landen im Wasser - vor 1 Stunde

MARSEILLE - Sie haben in diesem Jahr bereits zahlreiche Anlässe zur Berichterstattung gegeben: E-Scooter finden sich nicht nur vermehrt als alternatives Verkehrsmittel auf den Straßen, sondern auch in den Medien wieder. In Marseille gibt es nun neuen Ärger. Immer mehr Menschen werfen die Roller nach Benutzung in das Hafenbecken - samt der giftigen Akkus.

Taucher finden inzwischen regelmäßig E-Scooter im Hafenbecken der französischen Metropole. © GERARD JULIEN, AFP



Marseille ist eine der bekanntesten und schönsten Hafenstädte Frankreichs, mehrere Kilometer weit zieht sich die Küstenlinie der Stadt an der Côte d´Azur. Wie viele andere Städte hat die Mittelmeermetropole in diesem Jahr ein Verleihsystem für E-Scooter bekommen, seitdem rollen über 100 der elektrisch angetriebenen Tretroller durch die Stadt.

Ein Taucher war zunächst aus Zufall auf eines der versenkten Gefährte gestoßen, dann wurden immer mehr gefunden. © GERARD JULIEN, AFP



Doch abgesehen von den Diskussionen über zunehmende Unfälle und weniger Platz auf den Verkehrswegen haben sich die Bürger mit den Scootern ein neues Problem in die Stadt geholt - oder, genauer gesagt, ins Hafenbecken. Denn offenbar machen sich einige Nutzer einen Spaß daraus, die Gefährte im Wasser zu versenken. Seit der Zulassung fischen Taucher laut der Nachrichtenagentur AFP immer wieder E-Roller aus dem Hafenbecken, Tendenz steigend. Freiwillige und Mitarbeiter der Hafenbehörde gehen nun regelmäßig auf Kontrolltour, um die Scooter aus dem Wasser zu ziehen. Denn die gesunkenen Verkehrsmittel sind nicht nur ein finanzieller Schaden, sie belasten auch die Umwelt - und sind nicht ganz ungefährlich. Die Blei- und Lithiumakkus, mit denen sie angetrieben werden, sind giftig.

Eine Erklärung für das Massenversenken ist wohl ein Spiel, das gerade bei Kindern und Jugendlichen en vogue ist. "E-Scooter-Werfen" als Freizeitbeschäftigung - laut einem Bericht der Berliner Morgenpost, die sich auf französische Lokalmedien bezieht, seien viele der Täter im Kindesalter. Die Polizei patrouilliert deshalb regelmäßig. Laut Morgenpost habe der Verleiher Lime, der auch in Deutschland aktiv ist und in Marseille seit Januar E-Scooter bereitstellt, inzwischen reagiert – so könnten die Roller nicht mehr direkt am Wasser abgestellt werden, wenn der Mietende absteigen will.

jru