Meteorologe Trump und Minajs Karriereende: Bilder der Woche

Kanzlerin besucht zur Hongkong-Krise China - Söder auf großer Klimatour - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was war das wieder für eine Woche! Großbritannien ist wegen der hitzigen Brexit-Debatte in höchster Aufregung und Trump gibt sich als großer Wetterexperte. Und dann will auch noch Pop-Queen Nicki Minaj mit 36 in den Ruhestand gehen? Das sind unsere Bilder der Woche!

