Millionen-Gage: ACDC rockt die Hochzeit von Sergio Ramos

Real-Verteidiger lässt sich an seinem Ehrentag nicht lumpen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sergio Ramos, seines Zeichens Star-Verteidiger bei Real Madrid, hat nicht nur auf dem Platz Erfolg. Auch privat läuft es für den Spanier rund, am Samstag steht die Heirat mit der Fernsehmoderatorin Pilar Rubio an. Neben zahlreichen Sportlern werden auch die Hard-Rocker von ACDC zur Heirat kommen. Um zu spielen - und das für eine beachtliche Summe.

Spanischen Medienberichten zufolge hat Sergio Ramos, Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, die Hard-Rock-Band ACDC engagiert - für seine Hochzeit. Wenn der königliche Abwehrchef in Diensten von Real Madrid seiner Pilar Rubio, die selbst als Fernsehmoderatorin in Spanien bekannt ist, am Samstag das Ja-Wort geben will, spielen die australischen Rocker vor etwas mehr als 400 Gästen auf der Finca des Star-Verteidigers in Bollullos nahe Sevilla. Die Trauung findet zuvor in der Kathedrale von Sevilla statt.

Zum prominenten Gästeaufgebot zählen die Fußballer von Real Madrid und Trainer Zinedine Zidane sowie Nationalmannschaftskollege Gerard Pique mit Gattin Shakira und David und Victoria Beckham, schreibt der Sportinformationsdienst. Auch ehemalige Profis der Königlichen, wie Iker Casillas, Raul und Ronaldo sowie weitere Fußballer der Seleccion werden erwartet. Kurios: Alle geladenen Gäste müssen sich ein von Ramos festgelegtes Tattoo aufkleben lassen.

mw