Mit Gips und Pflegemami: Zoo päppelt Koala-Baby auf

Mutter musste nach Sturz von Baum eingeschläfert werden - vor 1 Stunde

MELBOURNE - Ein verwaistes Koala-Baby hält die Pfleger eines Zoos in Australien auf Trab. Das inzwischen fünf Monate alte Beuteltier habe sich einen Arm gebrochen, als es im Juni mit seiner Mutter in einer Plantage von einem Baum fiel.

Die Mutter habe sich bei dem Sturz so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste.

Die nur rund 500 Gramm schwere Koala-Dame bekam einen Gips und wird rund um die Uhr betreut, wie Tierpflegerin Jess Rice erzählte. Alle vier Stunden werde sie mit einer speziellen Milch gefüttert. Außerdem erhielt sie ein Koala-Plüschtier, an dem sie sich, ähnlich wie bei der Mutter, festkrallen könne. Der Zoo hoffe, den Koala in etwa einem Jahr in der Natur freilassen zu können.

dpa