Mit GZSZ-Legende und Bushido-Diss: Neues Shindy-Album wird konkreter

NÜRNBERG - Er ist einer der derzeit erfolgreichsten Rapper Deutschlands - Shindy. Zuletzt war er immer wieder in Nürnberger Luxuswagen zu sehen. Den Gastauftritt im neuesten Musikvideo hatte so wohl niemand auf dem Zettel, auch gegen seinen ehemaligen Labelboss Bushido teilt der Stuttgarter nun erneut aus - über dieses Video spricht derzeit die Musikbranche in Deutschland!

Die Ankündigung kam - passend zu Shindy - Donnerstagnachmittag aus dem Nichts: Um Mitternacht gehe mit "EFH" nach "DODI", "Affalterbach" und "Nautilus" die vierte Single des kommenden Albums "Drama" online. Welchen Hype der Stuttgarter Rapper, der mit bürgerlichem Namen Michael Shindler heißt, aktuell in Deutschland genießt, zeigen die Zahlen eindeutig: In nur wenigen Minuten knackte das Foto mit der Ankündigung die 100.000-Like-Marke auf Instagram.

Was dabei immer wieder auffällt: Während die meisten Rapper in Deutschland schon Tage und Wochen zuvor auffällig auf sämtlichen Plattformen Werbung für ihre Songs machen, verzichtet Shindy auf diese Promo komplett und grenzt sich nicht nur damit deutlich vom Rest seiner Kollegen ab. Immer wieder greift er dieses Phänomen in seinen Songs mit der Line "droppe wieder Singles aus dem Nichts und Du hast Angst" auf.

Unfassbarer Hype und Luxusuhren

Trotzdem gehen die Videos des Rappers jedes Mal erneut in Windeseile im Netz viral: Das letzte Video zu "Nautilus" chartet innerhalb weniger Stunden auf Platz eins der Youtube-Trends. In der letzten Nacht veröffentlicht, haben "EFH" mittlerweile auch über eine halbe Million Menschen das Video auf Youtube gesehen - in nur sechs Stunden.

Was neben der ausbleibenden Promo ebenfalls gleich bleibt - Luxusschmuck und Autos im Wert von - passend zum Titel des neuesten Songs "EFH"- eines Einfamilienhauses. Kleiner Auszug gefällig? Der Ring am kleinen Finger im Video: 70.000 Euro. Die Uhr: Eine Patek für um die 230.000 Euro!

GZSZ-Legende mit Gastauftritt

Immer wieder überrascht Shindy mit seinen Videos - so auch dieses Mal. Den Gastauftritt dieser TV-Legende hatte so wohl niemand auf dem Zettel: Wolfgang Bahro. Seit 1993 spielt der 58-Jährige in der Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" den Anwalt "Jo" Gerner und wurde damit zu einer echten TV-Legende in Deutschland. Auch dieses Feature macht einmal mehr deutlich, dass Shindy andere Wege als die üblichen Rapper in Deutschland geht: Ein "Soap"-Darsteller gemeinsam mit einem Deutschrapper in einem Video - diese Kombi kommt eher ungewöhnlich daher.

Diss gegen Bushido und Arafat

Auch für zwei ehamalige Weggefährten hat Shindy noch Worte übrig, allerdings keine guten: Bushido und Arafat bekommen in "EFH" verbal ihr Fett weg, allerdings nicht groß ausschweifend, sondern kurz und knapp in einem Nebensatz verpackt - ebenfalls typisch. "Danke an mein altes Label für die Chance, die recorden da anscheinend nicht nur Songs". Worauf Shindy anspielt: Bushido und Arafat. Vor allem bei Letzterem halten sich hartnäckig Gerüchte, er habe Telefongespräche zahlreicher Musiker und Prominenter in Deutschland heimlich mitgeschnitten.

Zwei Jahre lang kein Lebenszeichen

Einst enge Freunde und Geschäftspartner, verschwand Shindy nach der Trennung von Arafat und Bushido zwei Jahre komplett von der Bildfläche. Er löschte sämtliche Alben auf den Streamingplattformen und deaktivierte seine Social-Media-Accounts. Mit "DODI" kam der Künstler dann - einmal mehr passend - nach über zwei Jahren aus dem Nichts zurück ins Rampenlicht. Gleich in den ersten Sekunden des Videos zeigt sich Shindy dabei in einem Nürnberger Luxuswagen im Wert von rund einer Million Euro. Auch in "Nautilus" ist der in Bietigheim-Bissingen wohnhafte Rapper erneut in einem Nürnberger Luxuswagen zu sehen.

Dreh in Nürnberg

Mittlerweile wurde auch bekannt, dass Shindy nach der Trennung von Arafat und Bushido das Label "Ersguterjunge" verlassen hat und mit "Friends With Money" sein eigenes Label gegründet hat. Während der gemeinsamen Zeit mit Bushido entstand einst auch ein Dreh in Nürnberg. Sein viertes Album "Drama" soll am 12. Juli 2019 erscheinen und wird von Fans und Experten mit Spannung erwartet. Für nicht wenige Insider gilt das Album jetzt schon als "das beste Album des Jahres". In einem Youtube-Interview erklärte Shindys ehemaliger "EGJ"-Kollege Ali Bumaye kürzlich, dass dem Stuttgarter die nächsten Jahre in Deutschland musiktechnisch definitiv gehören werden, weil Shindy aktuell der einzige Künstler in Deutschland sei, der es schaffe "den Sound aus Amerika nach Deutschland zu bringen".