Mord an Sophia L.: Prozess gegen Lkw-Fahrer beginnt Ende Juli

Sie stieg an der A9 bei Leipzig in den Lastwagen, um weiter nach Nürnberg zu fahren - vor 44 Minuten

BAYREUTH - Im Fall der im vergangenen Sommer getöteten Tramperin Sophia L. beginnt im Juli der Prozess gegen einen Lastwagenfahrer.

Sophia L.s Leiche wurde schließlich in Nordspanien gefunden. © Jesus Andrade/El Correo/dpa



Sophia L.s Leiche wurde schließlich in Nordspanien gefunden. Foto: Jesus Andrade/El Correo/dpa



Wie das Landgericht Bayreuth am Freitag mitteilte, beginnt die Hauptverhandlung am 23. Juli, das Urteil soll voraussichtlich am 18. September gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Lkw-Fahrer vor, die 28-jährige Studentin angegriffen, in seine Gewalt gebracht und dann getötet zu haben. Der 1977 geborene Marokkaner wurde in Spanien festgenommen. Dort wurde auch Sophia L.s Leiche entdeckt.

Die gebürtige Ambergerin wollte am 14. Juni 2018 von Leipzig nach Bayern trampen. Sie stieg an der Autobahn 9 an einer Tankstelle bei Leipzig in den Lastwagen, um weiter nach Nürnberg zu fahren.

Bruder von ermordeter Tramperin Sophia L. plant Stiftung

Der Fall Sophia - eine Chronologie der Ereignisse:

(Sollten Sie die Grafik nicht sehen, dann klicken Sie bitte hier)

dpa