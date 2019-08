Nach Ausbruch in Memmingen: Zweiter Straftäter gefasst

Zwei Männer waren am Sonntag aus dem Gefängnis geflohen - vor 1 Stunde

LAUBEN - Nach der Festnahme eines entflohenen Straftäters am Montagnachmittag hat die bayerische Polizei auch einen zweiten flüchtigen Mann gefasst.

Die beiden waren am Sonntag während eines Hofgangs im Gefängnis in Memmingen über eine Mauer geflüchtet. Zunächst wurde der 37-Jährige am Montagnachmittag in Lauben (Landkreis Unterallgäu) gefasst, wenige Stunden später konnte, nach Hinweisen der Bevölkerung, im selben Ort auch der zweite Flüchtige, ein 36 Jahre alter Mann, festgenommen werden.

dpa