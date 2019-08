Nach Überfall: Kripo fahndet mit Fotos nach Bankräuber

DEGGENDORF - Ein maskierter Mann hat in Deggendorf eine Bankfiliale überfallen und die Angestellten mit einer Pistole bedroht. Die Polizei hat sofort eine intensive Fahndung unter anderem per Hubschrauber gestartet. 10.000 Euro Belohnung sind für entscheidende Hinweise ausgesetzt.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Deggendorf eine Bank überfallen und die Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Foto: Polizei



Der Unbekannte stürmte Dienstag kurz nach 16 Uhr in die Bank am Oberen Stadtplatz in Deggendorf und bedrohte die Bankangestellten mit einer Pistole. Ohne Beute flüchtete der Mann schließlich zu Fuß in Richtung Westlicher Stadtgraben.

Die Polizei startete sofort eine großangelegte Fahndung mit etlichen Streifenwagen - auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Weil die Suche nach dem Täter jedoch bislang ergebnislos lief, bitten die Beamten nun die Bevölkerung um Hinweise. Hierzu wurden Lichtbilder veröffentlicht, die eine Überwachungskamera aufgezeichnet hatte. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wurde mittlerweile von der Bank eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Polizei sucht Zeugen

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun Hinweise, die zum Täter führen. Foto: Polizei



Laut Angaben der Polizei ist der Täter in etwa 20 Jahre alt und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke, hagere Statur und war mit einer schwarzen Jogginghose der Marke Erima bekleidet. Außerdem trug er einen dunklen vermutlich grauen oder blauen Kapuzenpulli, schwarze Adidas-Sportschuhe mit weißer Sohle - sowie einen schwarzen Rucksack ebenso von Adidas. Er sprach deutsch mit osteuropäischem/russischen Akzent.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Deggendorf unter der Telefonnummer 0991/3896-0 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

