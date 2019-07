Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im August

Streaming: nordbayern.de verrät, was Sie nicht verpassen sollten - vor 48 Minuten

Für Höhepunkte sorgen im Monat August eine Borussia-Dortmund-Doku und cineastische Geheimtipps bei Prime Video, während Netflix mit Fortsetzungen gutbesprochener Serien und Blockbustern aufwartet. Alle Neustarts und deren Highlights im Überblick.

Netflix

Neue Serien und Staffeln

- 01.08.: Arrow (Staffel 6)

- 01.08.: iZombie (Staffel 4)

- 01.08.: Assassination Classroom: Koro Sensei Quest (Staffel 1)

- 02.08.: She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen (Staffel 3)

- 02.08.: Derry Girls (Staffel 2)

- 02.08.: Dear White People (Staffel 3)

- 09.08.: GLOW (Staffel 3)

- 09.08.: Die Telefonistinnen (Staffel 4)

- 15.08.: Parfum (Staffel 1)

- 16.08.: Mindhunter (Staffel 2)

- 16.08.: Marlon (Staffel 1)

- 30.08.: Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands

Neue Filme

- 01.08.: Die Insel der besonderen Kinder

- 01.08.: Rango

- 01.08.: 300

- 01.08.: Das Beste kommt zum Schluss

- 01.08.: I Am Legend

- 01.08.: Hancock

- 01.08.: Durchgeknallt

- 01.08.: Die Hochzeit meines besten Freundes

- 01.08.300: Rise Of An Empire

- 01.08.: Besser geht's nicht

- 01.08.: Michael Jackson's This Is it

- 01.08.: Hostel

- 01.08.: Persona 3 – The Movie: #2 Midsummer Knight’s Dream

- 02.08.: Otherhood

- 09.08.: Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders

- 15.08.: Thor 3: Tag der Entscheidung

- 15.08.: Cannon Busters

- 15.08.: Geostorm

- 16.08.: Einer von Sechs

- 16.08.: Der Prinz von Ägypten

- 16.08.: Hop

- 16.08.: Inglourious Basterds

- 16.08.: Dickste Freunde

- 16.08.: Blue Crush

- 16.08.: Hellboy II - Die goldene Armee

- 16.08.: Vertigo - Aus dem Reich der Toten

- 16.08.: Der Duft der Frauen

- 16.08.: Wie das Leben so spielt

- 16.08.: Vorbilder?!

- 16.08.: Bulletproof Gangster

- 16.08.: Drag Me to Hell

- 16.08.: Videodrome

- 16.08.: Sprengkommando Atlantik

- 16.08.: Ein verlockendes Spiel

- 16.08.: Zurück in die Zukunft

- 16.08.: Bean - Der ultimative Katastrophenfilm

- 16.08.: It's Kind of a Funny Story

- 16.08.: ...und dann kam Polly

- 22.08.: Es

- 29.08.: Coco

Prime Video

Neue Serien & Staffeln

- 01.08.: Der Prinz von Bel-Air (Staffeln 1-6)

- 01.08.: The Mentalist (Staffeln 1–7)

- 01.08.: Fackeln im Sturm (Staffeln 1–3)

- 01.08.: The Last Ship (Staffeln 1 & 2)

- 01.08.: Private Practice (Staffeln 1–6)

- 01.08.: Alf (Staffeln 1-4)

- 02.08.: Marvel's Agent Carter (Staffeln 1-2)

- 05.08.: Preacher (Staffel 4)

- 09.08.: Free Meek (Staffel 1)

- 15.08.: Shades of Blue (Staffel 3)

- 16.08.: The Terror (Staffel 2)

- 30.08.: Carnival Row (Staffel 1, OV/OmU)

Neue Filme

- 01.08.: Vielleicht lieber morgen

- 05.08.: Girls Trip

- 05.08.: My Little Pony - Der Film

- 06.08.: Beautiful Boy

- 06.08.: Anna und die Apokalpyse

- 08.08.: Nur ein kleiner Gefallen

- 08.08.: Pieta

- 09.08.: Bushwick

- 10.08.: Klitschko

- 11.08.: Matrix (1-3)

- 14.08.: Oblivion

- 15.08.: A Ghost Story

- 16.08.: Die Schneiderin der Träume

- 16.08.: Die Goonies

- 18.08.: Summer ‘03

- 18.08.: Blade (1-3)

- 20.08.: Pitch Perfect 3

- 20.08.: Ein Hologramm für den König

- 21.08.: American History X

- 26.08.: In meinem Kopf ein Universum

- 27.08.: Shoplifters – Familienbande

- 27.08.: Tammy - Voll abgefahren

- 29.08.: Peppermint - Angel of Vengeance

- 29.08.: Dany - Eine Vater-Sohn-Geschichte

Timo Nöthling