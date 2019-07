Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im Juli

NÜRNBERG - Mit "Stranger Things" oder "Haus des Geldes" veröffentlicht Netflix mehrere seiner größten Jahreshighlights im Monat Juli, während Prime Video vor allem auf neue Filmware setzt. So heiß wird der Juli in der Welt des Streamings.

Netflix

Neue Serien & Staffeln

- 01.07.: K (Staffel 1)

- 01.07.: Designated Survivor: 60 Days (Staffel 1)

- 02.07.: Bangkok Love Stories: Glaube (Staffel 1)

- 03.07.: Die letzten Zaren (Staffel 1)

- 03.07.: Die Schönen und Schwangeren (Staffel 2)

- 04.07.: Stranger Things (Staffel 3)

- 06.07.: Zoe und Raven - Freiheit im Sattel (Staffel 3)

- 10.07.: Family Reunion (Staffel 1)

- 12.07.: Suits (Staffel 7)

- 12.07.: You Me Her (Staffel 4)

- 12.07.: Die Patchworkfamilie (Staffel 3)

- 12.07.: Extreme Engagement (Staffel 1)

- 12.07.: Blown Away (Staffel 1)

- 12.07.: 3 von oben: Geschichten aus Arcadia (Staffel 2)

- 12.07.: Muntere Melodien mit True (Staffel 1)

- 17.07.: Pinky Malinky (Staffel 3)

- 19.07.: Last Chance U: INDY (Staffel 2)

- 19.07.: Haus des Geldes (Staffel 3)

- 19.07.: Der Geist von Sultanpore (Staffel 1)

- 19.07.: Die Abenteuer des Captain Underpants (Staffel 3)

- 19.07.: Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac (Staffel 1)

- 25.07.: Workin' Moms (Staffel 2)

- 25.07.: Another Life (Staffel 1)

- 26.07.: Orange Is the New Black (Staffel 7)

- 26.07.: Meine allererste Liebe (Staffel 2)

- 26.07.: Sugar Rush (Staffel 2)

- 31.07.: Milcheinschuss (Staffel 2)

- 31.07.: Kengan Ashura (Teil I)

Neue Filme

- 01.07.: Emoji - Der Film

- 01.07.: Erin Brockovich

- 01.07.: Maggie

- 01.07.: Der Dunkle Turm

- 01.07.: Serenity - Flucht in neue Welten

- 01.07.: Van Helsing

- 01.07.: Mama

- 01.07.: Running Wild

- 01.07.: American Graffiti

- 01.07.: Geschenkt ist noch zu teuer

- 01.07.: Mr. Rock 'n' Roll: Die Alan Freed Story

- 01.07.: Sea of Love - Melodie des Todes

- 01.07.: Green Lantern

- 01.07.: Ghostbusters

- 01.07.: Wie ein einziger Tag

- 01.07.: In the Line of Fire - Die zweite Chance

- 01.07.: Miss Undercover

- 01.07.: Crossroads

- 01.07.: Mary Shelley's Frankenstein

- 01.07.: Zero Dark Thirty

- 01.07.: Was passiert, wenn's passiert ist

- 01.07.: A Stranger in Town

- 01.07.: All Inclusive

- 01.07.: Männertrip

- 01.07.: The Unborn

- 01.07.: Wanted

- 01.07.: Wenn Liebe so einfach wäre

- 01.07.: Brautalarm

- 01.07.: You Get Me

- 02.07.: True Story - Spiel um Macht

- 08.07.: Cars 3 - Evolution

- 10.07.: Parchís: die Dokumentation

- 11.07.: Cities of Last Things

- 12.07.: Die Geschichte des Tacos

- 12.07.: Kidnapping Stella

- 12.07.: Point Blank

- 12.07.: Renault 4

- 15.07.: The Lego Ninjago Movie

- 18.07.: Secret Obsession

- 24.07.: Cambridge Analyticas großer Hack

- 26.07.: Boi

- 26.07.: Girls with Balls

- 26.07.: The Son

- 27.07.: Ocean's Eleven

- 27.07.: Ocean's Twelve

- 31.07.: Pixels

- 31.07.: The Red Sea Diving Resort

Prime Video

Neue Serien & Staffeln

- 01.07.: The Magicians (Staffel 3)

- 05.07.: Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffeln 1- 4)

- 26.07.: The Boys (Staffel 1)

Neue Filme

- 01.07.: First Reformed

- 01.07.: Jungle

- 02.07.: Brüder - Feinde

- 05.07.: The Sun at Midnight - Eine außergewöhnliche Freundschaft

- 08.07.: Zuhause ist es am schönsten

- 08.07.: Rampant

- 10.07.: Action Point

- 10.07.: Collateral Terror - Battle for America

- 10.07. Guardians of the Earth - Als wir entschieden, die Erde zu retten

- 11.07.: Mein Bester & Ich

- 12.07.: Mid90s

- 14.07.: Ultimate Justice - Töten oder getötet werden

- 14.07.: Zwei im falschen Film

- 15.07.: Lieber Diktator

- 15.07.: Assassination Nation

- 16.07.: Suspiria

- 19.07.: Grüße aus Fukushima

- 22.07.: Level 16

- 22.07.: Happy Deathday

- 22.07.: Jupiter's Moon

- 23.07.: Detroit

- 24.07.: Bachelors - Der Weg zurück ins Leben

- 25.07.: Wuff

- 26.07.: Misfit

- 26.07.: Pfad der Rache

- 28.07.: Edhels Geheimnis

- 30.07.: The House That Jack Built

- 31.07.: Offenes Geheimnis

Timo Nöthling