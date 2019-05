Netz lacht über Starbucks-Becher in "Game of Thrones"

vor 42 Minuten

NEW YORK - Coffee is coming: Ein im mittelalterlichen Set von "Game of Thrones" vergessener Coffee-to-go-Becher hat kreativen Spott im Internet ausgelöst. Doch selbst die Macher der Serie können die Panne wohl mit Humor sehen.

In der jüngst ausgestrahlten Folge der HBO-Serie fiel argusäugigen Fans schnell der "Starbucks"-Becher auf, der kurz auf einem Tisch vor "Drachenmutter" Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, zu sehen ist.

Manche kreativen Bildmonteure lieferten im Netz gleich den Pappbecher der US-amerikanischen Kette mit dem Namen der von Emilia Clarke gespielten Figur - der allerdings kaum auf einen Becher passt: "... Erste ihres Namens, Königin der Andalen und der Ersten Menschen, Khaleesi des Dothrakischen Meeres, Brecherin der Ketten...". Andere Nutzer hängten verschiedenen Darstellern via Bildbearbeitung die charakteristische grüne Barista-Schürze um.

"Game of Thrones"-Produktionsleiterin Bernie Caulfield bestätigte am Montag in einem Radio-Interview, dass der Becher versehentlich mitgefilmt worden sei. Auch der offizielle Twitter-Account der Serie witzelt mit: "Der Latte, der in der Folge auftauchte, war ein Fehler. Daenerys hatte Kräutertee bestellt." Auch Starbucks selbst äußerte sich zu dem Vorfall.

Die Fantasy-Saga spielt in einer vom Mittelalter inspirierten Welt und erlebt momentan einen extremen Hype. Mit der derzeitigen Ausstrahlung der achten Staffel findet sie ihren Abschluss.

