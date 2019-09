Neuer Style: Dagmar Wöhrl mischt die "Die Höhle der Löwen" auf

NÜRNBERG - "Die Höhle der Löwen" ist am Dienstag in ihre sechste Staffel gestartet. In der Jury der Gründershow sitzt auch diesmal die Nürnbergerin Dagmar Wöhrl. Die Investorin sicherte sich in der ersten Folge zwar keinen Deal, sorgte aber mit einem neuen Look für Aufsehen.

Mit glatteren und helleren Haaren machte Dagmar Wöhrl in der ersten Folge der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" auf sich aufmerksam. © TVNOW / Bernd-Michael Maurer



Neue Staffel, neue Gründer und ein neuer Style! Während die Investoren in der ersten Folge von "Die Höhle der Löwen" (DHDL) vor allem von einem 19-Jährigen begeistert waren, der eine Lern-App entwickelt hat, diskutierten in den sozialen Netzwerken die Nutzer über die neue Optik von Jurorin Dagmar Wöhrl. Ein User schrieb: "Dagi Wöhrl mit den Haaren von Dagi Bee." Ein anderer fragte ganz konkret: "Wo ist die alte Dagmar und wer hat dich geupdated?" Und eine Nutzerin erkannte die Nürnberger Unternehmerin nicht einmal.

Bin ich der einzige der nicht mit @DWoehrl neuen Style klar kommt? Klar, sie sieht jünger aus, als in der letzten Staffel... aber wo ist die alte Dagmar und wer hat dich geupdated? :-) #dhdl — Patrick Rülke (@PatrickRuelke) September 3, 2019

Im Vergleich zu den vergangenen Staffeln der Gründershow fiel Wöhrl diesmal mit einem frischeren Look auf. Ihre Haare waren heller und glatter, ihr Gesicht wirkte schmaler. "Mein Team bestand darauf, dass ich für diese Staffel einen neuen Stylisten verpflichte", erklärt Wöhrl ihre optische Veränderung. Und weiter: "Da habe ich mich auf Apjar Black besonnen, der mich bereits 2012 bei einer Wahlkampfkampagne unterstützt hat."

Neben Wöhrl gehören auch zahlreiche Prominente wie Model Janina Youssefian oder Reality-TV-Star Sarah Knappik zu den Kunden des Berliners, der von Promi-Friseur Udo Walz entdeckt wurde. In jedem Fall wird er die Nürnberger Investorin weiterhin durch die sechste Staffel der Gründershow begleiten.

Wöhrls neuer Look kann auch als Signal an die anderen Juroren verstanden werden. Sie kündigte an, in ihrem Investitionsverhalten mutiger geworden zu sein. Das heißt aber nicht, dass die 65-Jährige diesmal mehr Geld ausgeben will. "Ich bin in etwa auf dem gleichen Niveau", gibt sie zu verstehen. In der ersten Folge ging jedenfalls kein Deal an die Nürnbergerin.

Ob es auch eine 7. Staffel von "Die Höhle der Löwen" mit Dagmar Wöhrl geben wird, ist noch unklar. "Schauen wir, wie sich die 6.Staffel entwickelt und dann werden wir auch zeitnah in Gespräche mit VOX und Sony Pictures gehen", sagt sie.

