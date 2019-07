New York: Zwillinge (1) sterben in überhitztem Auto

Der Vater hatte sie stundenlang im Fahrzeug gelassen - vor 35 Minuten

NEW YORK - Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke sind in diesem Sommer nicht nur bei uns in Deutschland an der Tagesordnung, auch die USA haben mit einer Hitzewelle zu kämpfen. In New York hat die Wärme tragische Opfer gefordert.

Der Vater hatte die einjährigen Zwillinge während seiner Schicht im Krankenhaus im heißen Auto gelassen. Als er nach acht Stunden zum Fahrzeug zurückkehrte und nach kurzer Fahrt die reglosen Körper bemerkte, sprang er der New York Times zufolge schreiend aus dem Auto. Ein Passant habe daraufhin den Notruf gewählt - die Hilfe kam allerdings zu spät. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der beiden Kleinkinder feststellen. Wieso der Vater die Zwillinge im Auto gelassen hatte, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen aufgenommen, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.

Die sommerlichen Temperaturen in den USA haben es in sich - über 35 Grad Celsius sind an der Tagesordnung, ein in der Sonne geparktes Auto heizt sich entsprechend noch weiter auf. Schon wenige Minuten darin können vor allem Kindern und Tieren gefährlich werden.

amh