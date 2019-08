Oberpfalz: Hoher Schaden nach Brand in Industriegebäude

In dem Gebäude war ein Fuhrunternehmen untergebracht - vor 38 Minuten

WALDMÜNCHEN - Mehrere Stunden haben die Löscharbeiten an einem Industriegebäude in der Oberpfalz gedauert, in dem unter anderem ein Fuhrunternehmen untergebracht war. Der entsandende Schaden ist immens.

Mindestens 500.000 Euro Schaden hat der Brand eines Industriegebäudes in Waldmünchen in der Oberpfalz verursacht. Nach Polizeiangaben entdeckte eine Streife in der Nacht zum Donnerstag das Feuer.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. In dem Gebäude war unter anderem ein Fuhrunternehmen untergebracht. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach und was genau zerstört wurde, sollen Brandfahnder der Kriminalpolizei klären.

dpa, afr