Papst: Heutige Fremdenfeindlichkeit erinnert an Hitler

Kirchen-Oberhaupt ruft zu Hilfe von Migranten auf - vor 1 Stunde

ROM - Papst Franziskus zeigt Haltung gegen Fremdenhass: Das Oberhaupt der katholischen Kirche fühlt sich durch Ausländerfeindlichkeit in Europa manchmal in die Zeit des Nationalsozialismus zurückversetzt.

Papst Franziskus zieht aufgrund der Ausländerfeindlichkeit in Europa Vergleiche mit dem Dritten Reich. © Alessandra Tarantino, dpa



Papst Franziskus zieht aufgrund der Ausländerfeindlichkeit in Europa Vergleiche mit dem Dritten Reich. Foto: Alessandra Tarantino, dpa



"Manchmal höre ich an einigen Orten Reden, die denen von Hitler 1934 ähneln. Als gebe es in Europa einen Gedanken, (in diese Zeit) zurückzukehren", sagte das Katholiken-Oberhaupt am Dienstag auf dem Rückflug von Madagaskar nach Rom.

Fremdenfeindlichkeit sei "eine Krankheit, wie Masern". "Es ist eine Krankheit, die in ein Land eindringt, in einen Kontinent, und wir bauen Mauern", sagte der Papst. Ausländerfeindlichkeit sei eine Krankheit, um die "Reinheit der Rasse" zu rechtfertigen. "Und so oft reitet die Fremdenfeindlichkeit auf der Welle des politischen Populismus." Franziskus setzt sich seit jeher gegen Rassismus und Ausgrenzung ein. Auch ruft er immer wieder zu Hilfe von Migranten auf.

Bilderstrecke zum Thema Gespräch im Vatikan: Greta Thunberg trifft Papst bei Audienz Hätte man der jungen Klima-Aktivistin Greta Thunberg noch vor einigen Jahren gesagt, dass sie mal ein Gespräch mit dem Papst führen würde, hätte sie es sicher nicht geglaubt. Doch im April traf die junge Schwedin in Rom bei der wöchentlichen Generalaudienz tatsächlich auf das Oberhaupt der katholischen Kirche. Bei dem Gespräch zwischen Greta und dem Papst stand der Vater von Thunberg an ihrer Seite.



dpa