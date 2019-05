Pferdekutschen haben ab 30 Grad in Berlin künftig Fahrverbot

"Enormer Stress": Für den Tierschutz erlässt Hauptstadt neue Regelungen - vor 43 Minuten

BERLIN - Seit Jahrzehnten sind Kutschen ein fester Bestandteil des Berliner Straßenbildes, wie in vielen anderen europäischen Metropolen auch. Doch die Tiere brauchen mehr Schutz, findet der Berliner Senat. Deshalb gelten ab sofort neue Regelungen.

Berlin streitet um Pferdekutschen - jetzt handelt die Stadt. © Rainer Jensen/dpa



Berlin streitet um Pferdekutschen - jetzt handelt die Stadt. Foto: Rainer Jensen/dpa



Sie fahren am Rothen Rathaus, am Gendarmenmarkt, rund um das Brandenburger Tor: Für viele Hauptstadttouristen gehört eine Tour mit einer Pferdekutsche zum klassischen Sightseeing-Programm. Doch die traditionellen Droschken stehen unter Beschuss, seit Jahren wird über die Gefährte in den Straßen der Metropole diskutiert. Zehntausende forderten in einer Online-Petition die Abschaffung von Pferdekutschen im Stadtgebiet. Zuletzt vereinbarten SPD, Linke und Grüne, die die Landesregierung bilden, eben genau das. Das Verwaltungsgericht hob das Fahrverbot aber wieder auf.

Bilderstrecke zum Thema Yakari-Show in der Brose Arena verzaubert Pferdefans Es ist Lieblingssendung der Kinder: Die Geschichte vom kleinen Indianerjungen Yakari, der mit Tieren sprechen kann. Jetzt wurde das Stück "Yakari und Kleiner Donner" in der Brose Arena aufgeführt. Mit einer bewegenden Show verzauberten die vielen Akrobaten und Pferde ihre Zuschauer.



Jetzt erlässt Berlin neue Regelungen. "Kutschfahrten in einer Millionenmetropole bedeuten enormen Stress für die Pferde", sagt Justiz-Senator Dirk Behrendt. Im Sinne des Tierschutzes sei es deshalb notwendig, klare Vorgaben zu machen, so der Grünen-Politiker. Besonders im Fokus: die Sommer-Hitze in der Hauptstadt. Künftig herrscht ab Temperaturen von 30 Grad ein Fahrverbot für Kutschen. Es bestehe die Gefahr, dass die Tiere "erhebliche Schmerzen" erleiden könnten, etwa durch Kreislaufversagen oder Sonnenstiche. Zudem müsse den Pferden außerhalb des Einsatzes täglich zwei Stunden freie Bewegung auf unbefestigtem Boden gewährt werden.

"Immer wieder brechen Tiere erschöpft zusammen"

Die Tierrechtsorganisation Peta kritisiert seit Jahren die Nutzung der Tiere für Droschken. "Pferde sind nicht dafür gemacht, Kutschen zu ziehen", argumentieren die Aktivisten. "Insbesondere für Touristengespanne müssen die Tiere oft stundenlang bei Winterkälte oder Sommerhitze im lauten, stinkenden und gefährlichen Straßenverkehr auf hartem Asphalt stehen." Mit einer tiergerechten Lebensweise habe das nichts zu tun. "Immer wieder brechen Tiere erschöpft vor den Kutschen zusammen."

Bilderstrecke zum Thema Apassionata begeistert in der Arena Europas erfolgreichste Pferdeshow ist zu Gast in Nürnberg. Unsere Fotografen Uwe Niklas und Günter Distler haben die schönsten Momente mit der Kamera eingefangen.



Gleich mehrere europäische Metropolen erließen Fahrverbot, etwa Paris, London und Barcelona. In Berlin verkehrt seit einigen Jahren mit der Elektrokutsche auch eine tierlose Alternative. Bis zu 25 Stundenkilometer schnell kann das Gefährt werden.