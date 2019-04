Pilgerstätte für Hello-Kitty-Fans: Elf Meter hohes Restaurant in Japan

JAPAN - Dieser imposante Bau dürfte zur neuen Pilgerstätte für alle Hello-Kitty-Fans auf der Welt werden. Doch nicht nur Liebhaber der beliebten Katze sind hier willkommen, sondern auch solche außergewöhnlicher Architektur, - die es in dieser Form wohl nur in Japan geben kann.

Schon von weitem ist unschwer zu erkennen, was dieses elf Meter hohe Gebäude birgt. Nämlich: Jede Menge "Hello Kitty" - und das in allen Farben und Formen. Offiziell befindet sich hier, an der japanischen Küste der Insel Awaji ein Restaurant, das sich ganz der fiktiven Figur der japanischen Firma Sanrio verschrieben hat.

Das Innere jedoch gleicht vielmehr einem Themenpark, in der ganz der berühmten Katze gefrönt werden kann. Hier gibt es vier Restaurants, ein Café, einen Shop sowie eine Galerie und ein Theater. "Hello Kitty" ist überall: zum Staunen in Form eines Oldtimers, als Wandverzierung in Form Hunderter Plüschtiere oder als Kuchen.

Wem das noch immer nicht genug ist, kann mit einem würdigen Flugzeug anreisen. Die Fluglinie EVA Air hat Jets mit Hello-Kitty-Thema im Repertoire - die gibt es allerdings nur, wenn man aus Taiwan anreist.

Damit soll die Region attraktiver für Touristen werden. Die Awaji-Insel umranken viele Mythen. Es soll eine der ersten Inseln Japans sein, die "geboren wurde". Außerdem ist der Standort bekannt für seine Küche, die traditionsgemäß fischhaltig und luxuriös ist.

