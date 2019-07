Es sind die schlimmsten Waldbrände, die es in der Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern je gegeben hat: Bei Lübtheen kämpfen etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr bis zur Erschöpfung gegen die Flammen. Es sind bereits mehrere Orte evakuiert worden, am Dienstag sollen acht Hubschrauber die Löscharbeiten aus der Luft unterstützen. Das Gebiet ist hochgradig mit Munition belastet, dies erschwert die Arbeit der Einsatzkräfte zusätzlich.

In Mecklenburg-Vorpommern wütet der nach offiziellen Angaben größte Waldbrand in der Geschichte des Bundeslandes. Betroffen seien 430 Hektar (4,3 Quadratkilometer) auf einem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen etwa 50 Kilometer südwestlich von Schwerin. Das Gelände ist hochgradig mit Munition belastet, was die Löscharbeiten erheblich erschwert.