Erneut haben sich Zehntausende Menschen in Hongkong zu Protestmärschen zusammengeschlossen. Seit über zwei Monaten ziehen Demonstranten durch die Millionenstadt. Sie werfen der prochinesischen Stadtregierung vor, die Rechte der Bewohner auf Druck aus Peking immer weiter einzuschränken. Hongkong gehört seit dem Abzug der Briten 1997 zu China. Eigentlich hat es bis 2047 noch umfangreiche Sonderrechte wie Presse-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit garantiert. Am Wochenende beteiligten sich vor allem schwarz gekleidete, junge Demonstranten an einem Protestmarsch gegen die Regierung. Auch Familien mit Kinderwagen waren dabei. Gegen Abend, als sich der Marsch auflöste, versammelten sich einige Hundert vermummte Demonstranten vor einem Polizeirevier. © Vincent Yu/AP (dpa)