Sie waren alle da: Die Kardashians, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Naomi Campbell und viele mehr. Gemeinsam sorgten die weltberühmten Stars in ausgefallenen und teilweise besonders knappen Outfits für einen unvergesslichen Auftritt auf der Metropolitan-Gala in New York. Wir haben die besten Bilder der Stars!

Millionäre, Fernsehstar, Models, Nobelpreisträger: In Deutschland gibt es so einige Stars und Promis, die ganz ohne Abitur eine erfolgreiche Karriere hingelegt haben. Mit dabei sind auch einige Politiker.

Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt 2019 am 5. beziehungsweise am 6. Mai und endet Anfang Juni. Auch in Bayern verzichten Tausende gläubige Muslime in dieser Zeit auf Getränke und Essen - bis die Sonne untergeht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Hier kommen die wichtigsten Fakten rund um Ramadan.