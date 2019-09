Quiz: Wie gut kennen Sie die "Die Höhle der Löwen"?

NÜRNBERG - "Die Höhle der Löwen" ist in ihre sechste Staffel gestartet. Seit der ersten Folge ist in der Gründershow bei Vox viel passiert, die Jury hat sich immer wieder verändert und die Kandidaten sind mutiger geworden. Sie kennen alle Geschichten aus der Sendung? Dann testen Sie Ihr Wissen in unserem DHDL-Quiz.

"Die Höhle der Löwen" ist bei den deutschen Fernsehzuschauern nach wie vor sehr beliebt. 1,5 Millionen Zuschauer sahen den Auftakt der sechsten Staffel im Privatsender Vox. Das entspricht einem Marktanteil von 17,6 Prozent. Wieder mit dabei ist die Nürnbergerin Dagmar Wöhrl, die in der Jury als Investorin sitzt und in der ersten Folge gleich mit einem neuen Look für Aufsehen sorgte.

Die Gründershow hat seit der Erstaustrahlung aber immer wieder für Aufregung und Lacher gesorgt. Können Sie sich noch an alle Neuerungen, Personen und Anekdoten erinnern? Dann sind Sie in unserem DHDL-Quiz genau richtig. Klicken Sie sich durch unsere zehn Fragen und testen Sie Ihr Löwen-Wissen:

Quiz: Wie gut kennen Sie die "Höhle der Löwen"? © TVNOW / Bernd-Michael Maurer Testen Sie hier Ihr Wissen zu DHDL. Jetzt Quiz starten © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer © Screenshot Twitter Frage 1/10: Mit welchem Wort sorgt Dagmar Wöhrl in DHDL regelmäßig für die Lacher auf Twitter? Allmächd Freilich Familienunternehmen Zuschauer amüsieren sich auf Twitter über Dagmar Wöhrl, da sie immer wieder ihr Familienunternehmen erwähnt. nächste Frage © TV Now © TV Now Frage 2/10: In welchem Jahr lief die erste Staffel von DHDL? 2014 2013 2015 nächste Frage © MG RTL D / Stefan Neumann © MG RTL D / Stefan Neumann Frage 3/10: Wie heißt der Moderator von DHDL? Steven Gätjen Ermias Habtu Thore Schölermann Ermias Habtu moderiert seit der ersten Staffel DHDL. Bekannt wurde er vor allem durch die Vox-Quiz-Show "Wer weiß es, wer weiß es nicht?". nächste Frage © Christian Charisius/dpa © Harald Baumer Frage 4/10: Welchen Job hatte Dagmar Wöhrl vor ihrer Zeit bei DHDL? Schauspielerin Maklerin Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl war von 1994 bis 2017 Bundestagsabgeordnete. nächste Frage © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer © MG RTL D / Frank Hempel Frage 5/10: Wie heißt das Unternehmen von Ralf Dümmel? DS Produkte Dümmel AG Dümmel Design Ralf Dümmel ist in der TV-Show häufig an Haushaltsprodukten interessiert - denn sein Handelshaus DS Produkte vertreibt Küchen- und kleine Elektroartikel in ganz Europa. nächste Frage © TVNOW/Bernd-Michael Maurer © TVNOW/Bernd-Michael Maurer Frage 6/10: Wie heißt die Autobiografie von Judith Williams? Stolpersteine ins Glück: Die Queen des Teleshoppings und ihr Weg an die Spitze Vom Haushalt zum Homeshopping: So habe ich es geschafft Niveau ist keine Creme: Mein Weg zum Erfolg Judith Williams veröffentlichte 2013 ihr Buch mit dem Titel "Stolpersteine ins Glück: Die Queen des Teleshoppings und ihr Weg an die Spitze". nächste Frage © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frage 7/10: Wie heißt das amerikanische Pendant zu DHDL? Business Wolves Lions Cage Shark Tank nächste Frage © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer © Christian Charisius/dpa Frage 8/10: Welcher beliebte Juror schied nach der dritten Staffel aus? Jochen Schweizer Vural Öger Lencke Steiner nächste Frage © MG RTL D/Bernd-Michael Maurer © dpa Frage 9/10: Mit wem ist DHDL-Juror Carsten Maschmeyer verheiratet? Veronica Ferres Iris Berben Simone Thomalla Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer sind bereits seit 2011 liiert. Im Jahr 2014 haben sie geheiratet. nächste Frage © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer © Kiichiro Sato/AP/dpa Frage 10/10: Wie heißt das große Vorbild von Frank Thelen? Elon Musk Jeff Bezos Bill Gates Elon Musk, der CEO des Elektroautoherstellers Tesla, ist das Vorbild von Investor Frank Thelen. zum Ergebnis © TVNOW / Bernd-Michael Maurer Lust auf ein weiteres Quiz? Dann hier entlang! Quiz erneut starten

