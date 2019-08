Radfahrer erschießt Mann in Berliner Parkanlage

Polizei konnte Verdächtigen festnehmen - Hintergründe noch unklar - vor 1 Stunde

BERLIN - Nachdem ein Mann in Berlin auf offener Straße erschossen worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Weitere Details, etwa zur Identität des in Berlin-Moabit getöteten Mannes, nannte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort im Stadtteil Moabit. Foto: Christoph Soeder, dpa



Die tödliche Attacke soll sich am Freitagmittag in der Parkanlage Kleiner Tiergarten ereignet haben. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag auf Twitter mit. Nach Angaben der Polizei soll ein Radfahrer den Mann erschossen haben. Am Freitag sollte laut Staatsanwaltschaft am Tatort eine erste Leichenschau erfolgen. Danach sollte mit einer Obduktion die Todesursache zweifelsfrei festgestellt werden.

