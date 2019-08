Räumung: Mehr als 50 Flüge am Münchner Flughafen gestrichen

Rund 7500 Fluggäste betroffen - Teilbereiche über Stunden gesperrt - vor 18 Minuten

MÜNCHEN - Wegen der Räumung am Münchner Flughafen sind mehr als 130 Starts und Landungen abgesagt worden. Hingegen halte sich die Zahl der verspäteten Maschinen in Grenzen, sagte ein Airport-Sprecher.

Die ersten Fluggäste betreten nach stundenlanger Sperrung den Sicherheitscheck-Bereich des Terminal 2 im Münchner Flughafen. © Peter Kneffel, dpa



Die ersten Fluggäste betreten nach stundenlanger Sperrung den Sicherheitscheck-Bereich des Terminal 2 im Münchner Flughafen. Foto: Peter Kneffel, dpa



Wegen der Räumung am Münchner Flughafen sind inzwischen rund 130 Starts und Landungen abgesagt worden. Darüber hinaus kam es am Dienstag zu erheblichen Verspätungen, wie der Flughafen mitteilte. "Passagiere müssen über den ganzen Tag mit Beeinträchtigungen im Luftverkehr rechnen."

Passagiere sollten sich bei ihrer Airline über den aktuellen Status ihres Fluges informieren. Ein Fluggast war ersten Erkenntnissen zufolge aus einem sogenannten nicht sicheren Drittstaat am Flughafen angekommen und vor einer Einreisekontrolle über eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen.

Daraufhin wurde die Abfertigung im Terminal 2 sowie in den Bereichen B und C im Terminal 1 für mehrere Stunden gestoppt. Diese Gebäudeteile wurden geräumt.

Bilderstrecke zum Thema Ausweich-Airport: Als Nürnberg plötzlich zu Bayerns Drehkreuz wurde Im August 1969 fungierte Nürnberg für drei Wochen als Weltflughafen: Wegen Ausbau- und Renovierungsarbeiten am Airport München-Riem wurde der größte Teil dessen Flugverkehrs über die Frankenmetropole geleitet. Wir haben die historischen Bilder!



dpa