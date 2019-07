Regen-Chaos im ZDF-Fernsehgarten: Gelände wurde geräumt

MAINZ - "Mallorca ist nur einmal im Jahr", war der Titel, es sollte ein rauschendes Ballermann-Fest werden - doch die sonntägliche Ausgabe des ZDF-Fernsehgarten fiel spektakulär ins Wasser. Das Gelände musste wegen eines Gewitters geräumt werden. Doch die Übertragung lief weiter.

Die Mallorca-Party des ZDF-Fernsehgartens bekam durch ein Unwetter einen veritablen Knick. © ZDF-Mediathek



Es gibt TV-Momente, die brennen sich in das kollektive Gedächnis einer Nation ein. Der "Torfall von Madrid" war so einer. Unmittelbar vor dem Champions-League-Halbfinale 1998 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund kippte das Gehäuse im Bernabéu-Stadion um. Das Spiel begann mit 76 Minuten Verspätung - und die RTL-Kommentatoren Marcel Reif und Günther Jauch hatten jede Menge Zeit zu füllen.

"Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan", sagte Reif damals süffisant, "für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, das erste Tor ist schon gefallen!" schob Jauch hinterher. Beide bekamen für eben jenen TV-Moment den Bayerischen Fernsehpreis. Ob auch Andreas Kiewel, die Moderatorin des ZDF-Fernsehgarten, der am Sonntag von einem heftigen Unwetter überrascht wurde, zu ähnlichem Ruhm kommt, scheint fraglich.

Bei Show in Mainz brach Chaos aus. Bereits 20 Minuten vor der Show setzte Regen ein, Regen, der sich über die Stunden zu einem heftigen Unwetter entwickelte. Als der Deutsche Wetterdienst eine Gewitterwarnung herausgab, musste das Open-Air-Gelände geräumt werden. 6000 Zuschauer mussten in das ZDF-Verwaltungsgebäude und in eine nahegelegene Halle ausweichen.

Die Sendung lief aber gnadenlos weiter. Mallorca-Stars wie Micky Krause und Mia Julia wurden in ein Havarie-Studio gebracht, performten dort für die Kameras einfach weiter. Das Video sehen Sie hier!

