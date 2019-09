Reisebus kippt nahe bayerischer Grenze in Graben: Fünf Schwerverletzte

RENTWERTSHAUSEN - 22 Menschen sitzen in einem Reisebus, als dieser auf der A71 im Süden Thüringens plötzlich von der Straße abkommt und in einen Graben kippt. Mehrere Menschen werden verletzt - fünf von ihnen schwer.

Der Bus schlitterte durch eine Leitplanke, kippte auf die Seite und kam neben einem Feld zum Liegen.



Der Bus schlitterte durch eine Leitplanke, kippte auf die Seite und kam neben einem Feld zum Liegen. Foto: NEWS5 / Ittig, NEWS5



Bei einem Unfall eines Reisebusses auf der Autobahn 71 im Süden Thüringens sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Der 65 Jahre alte Fahrer war mit dem Bus am Sonntag bei Rentwertshausen nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Bus durchbrach eine Leitplanke und kippte zur Seite in einen Graben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden fünf Menschen schwer und weitere leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die A71 blieb Sonntagnachmittag in Richtung Schweinfurt zunächst voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Warum der Bus in der Nähe der bayerischen Grenze bei Rentwertshausen nach rechts von der Straße abkam, war am Sonntagnachmittag noch unklar, ein Gutachter wurde angefordert. Bei der Unfallaufnahme waren Polizisten aus Thüringen und aus Bayern im Einsatz.

