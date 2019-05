"Respektlos": "Game of Thrones"-Stars strafen Fans ab

Schauspieler haben kein Verständnis für die Kritik - vor 1 Stunde

NEW YORK - Wut und Trauer: Weit mehr als eine Million Zuschauer der Fantasy-Saga "Game of Thrones" haben sich für eine Neufassung der letzten Staffel ausgesprochen. Die vor zwei Wochen gestartete Aktion auf der Plattform change.org erhielt nach der Ausstrahlung des Finales am Sonntagabend (US-Zeit) noch einmal kräftig Zulauf an Unterstützern.

Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in einer Szene der 73. Episode "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer". © --, dpa



Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in einer Szene der 73. Episode "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer". Foto: --, dpa



Am Dienstag waren es nahezu 1,4 Millionen, die vom Produktionssender HBO einen Neudreh von Staffel 8 mit "kompetenten Drehbuchschreibern" forderten. Die Autoren David Benioff und D.B. Weiss hatten seit Beginn der Ausstrahlung 2011 in der preisgekrönten Mega-Produktion federführend die Skripte verfasst.

Anhänger hatten bereits auf die vorletzte Folge tief enttäuscht im Internet reagiert. Sie kritisierten Charakterentwicklungen und Logiklücken in der Handlung. Auch die finale 73. Folge, "Der Eiserne Thron", versöhnte Medienkritiker wie Fans weltweit nur bedingt.

Wie gut kennen Sie "Game of Thrones"? © dpa Sie halten sich für einen "Game of Thrones"-Experten? Testen Sie Ihr Wissen über die Hit-Serie und ihre Buchvorlage im großen nordbayern.de-Quiz zum Fantasy-Stoff. Jetzt Quiz starten © Robin Utrecht/epa anp/dpa © Robin Utrecht/epa anp/dpa Frage 1/12: Wer saß zu Beginn der TV-Serie als König auf dem Eisernen Thron? Joffrey Baratheon Jon Arryn Robert Baratheon Aerys Targaryen nächste Frage © AP Photo/HBO © AP Photo/HBO Frage 2/12: An welchem dieser Orte wurden noch keine Szenen für "Game of Thrones" gedreht? Sibenik, Kroatien Sevilla, Spanien Schwarzwald, Deutschland Aït-Ben-Haddou, Marokko nächste Frage © HELEN SLOAN / HBO © HELEN SLOAN / HBO Frage 3/12: Wie lange dauert es, alle Folgen der ersten sieben Staffeln von "Game of Thrones" am Stück anzusehen 2 Tage, 15 Stunden, 30 Minuten 3 Tage, 1 Stunde,11 Minuten 2 Tage, 4 Stunden, 56 Minuten 2 Tage, 21 Stunden, 41 Minuten nächste Frage © HBO © HBO Frage 4/12: Wer erschuf die "Weißen Wanderer"? Die Kinder des Waldes Die Sieben (Götter) Bran der Erbauer Hodor nächste Frage © HBO © HBO Frage 5/12: Wodurch starb König Robert Baratheon? Er wurde geköpft. Alkoholvergiftung Wildschweinangriff Weiße Wanderer nächste Frage © HBO © HBO Frage 6/12: Wie viele Schauspieler aus "Harry Potter"-Filmen haben innerhalb der ersten sieben Staffeln auch bei 3 14 7 10 nächste Frage © HELEN SLOAN / HBO © HELEN SLOAN / HBO Frage 7/12: Welche dieser "Game of Thrones"-Figuren starb und wurde wiederbelebt? Jon Schnee Ned Stark Jorah Mormont Ramsay Bolton nächste Frage © HBO © HBO Frage 8/12: Wie lautet das Motto des Hauses Lennister? Ein Lennister zahlt immer seine Schulden. Unser ist der Zorn. Hört mich brüllen. Familie, Pflicht, Ehre. nächste Frage © HBO © HBO Frage 9/12: Wo residiert das Haus Tyrell? Winterfell Casterlystein Schnellwasser Rosengarten nächste Frage © HBO © HBO Frage 10/12: Abgesehen von Drachenglas - aus Waffen welchen Materials können Weiße Wanderer noch getötet werden? Silber Valyrischer Stahl Ebenholz Diamant nächste Frage © Helen Sloan/HBO © Helen Sloan/HBO Frage 11/12: Welche deutsche Schauspielerin trat bereits in "Game of Thrones" auf? Heike Makatsch Alexandra Maria Lara Diane Kruger Sibel Kekilli nächste Frage © HBO © HBO Frage 12/12: Welche Spitznamen trägt ein Brüderpaar in "Game of Thrones"? "Die Viper" und "der Lurch". "Der Löwe" und "der Fels". "Der Berg" und "der Bluthund". "Der Dachs" und "der Lachs". zum Ergebnis © dpa Quiz erneut starten

HBO hat nicht bislang nicht auf die Petition reagiert - "Game of Thrones"-Stars hingegen schon. "Ich halte das für respektlos gegenüber der Crew, den Schreibern und den Machern, die über zehn Jahre unermüdlich gearbeitet haben - allein elf Monate Dreh für die letzte Staffel", sagte Sophie Turner - als Sansa Stark einer der Hauptcharaktere - am Montag der "New York Times". Isaac Hempstead-Wright, der ihren Bruder Bran Stark spielte, nannte die Fan-Forderungen im "Hollywood Reporter" absurd. "Es ist lächerlich, dass Leute glauben, sie können ein anderes Ende einfordern, weil sie es nicht mögen." Er nehme das persönlich, obwohl er das nicht sollte.

Bilderstrecke zum Thema Tipps der Redaktion: Die Mai-Highlights bei Netflix und Prime Video Prime-Video-Abonnenten erwarten sehnlichst die neue Staffel von "Lucifer". Unter den Netflix-Neustarts sticht vor allem die dritte deutsche Eigenproduktion des Dienstes heraus. Doch auch weitere Serien und Filme sorgen für große Augen. Die Streaming-Highlights des Monats Mai im Überblick.



Seit der Ausstrahlung diskutierten Anhänger leidenschaftlich über Charaktere und Wendungen der Serie, tauschten sich über Theorien aus, befeuert auch durch die Literaturgrundlage "Das Lied von Eis und Feuer" von George R.R. Martin, der seine Romanreihe bislang aber nicht zu Ende geschrieben hat.

Ein wenig Hoffnung für geknickte Fans verbreitete Martin am Montag. Nach der Finale-Ausstrahlung ließ der 70-Jährige auf seiner Website durchblicken, dass seine Bücher etwas anders enden könnten. Und er fügte hinzu: "Wie wäre es damit: Ich werde es schreiben. Ihr lest es. Und dann kann sich jeder dazu seine Gedanken machen und sie im Internet darlegen."

Bilderstrecke zum Thema Redaktionstipps: Die besten Netflix-Serien aller Zeiten Keinen Überblick mehr im Serien-Dschungel? Wir geben eine Übersicht über die besten Eigenproduktionen des Streaming-Anbieters Netflix. Von Kult-Serien bis zu Liebhaber-Formaten. Von Animation bis Science-Fiction. Von "American Vandal" bis "The Crown".



dpa