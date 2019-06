Rettung in letzter Sekunde: Kleiner Welpe entkommt Müllpresse

MIAMI - Rettung in letzter Sekunde für eine junge Pitbull-Mischlingshündin in Miami: Ihr Besitzer hatte sie in einem Abfallcontainer ausgesetzt. Zwei Müllmänner konnten das Tier im letzten Moment vor der Müllpresse retten.

Die Pitbull-Mischlingshündin ist ist ungefähr sechs Monate alt. Nach ihrer Rettung ist sie wieder putzmunter. Foto: Twitter/Manatee Sheriff



Wie der Miami Herald berichtet, entdeckten die beiden Müllmänner die kleine Mischlingshündin in einem Container an einer Tankstelle. Nur weil einer der beiden aussteigen musste, um ein Tor zu öffnen, konnte die Vierbeinerin überleben. Denn normalerweise werden in Florida die Müllcontainer entleert, ohne dass einer der Fahrer das Fahrzeug verlässt. So entging die Hündin einem tragischen Schicksal in der Müllpresse. "Es war ungewöhnlich, dass jemand raus musste und ich danke Gott, dass wir den Hund gesehen haben. Wir hätten es nie bemerkt und darüber möchte ich nicht nachdenken", sagte einer der Männer dem Miami Herald. "Der Hund machte kein Geräusch", erzählt er weiter. "Sie zitterte nur und war sehr verängstigt."

Das Tier saß unter entsorgten Möbeln und anderem Müll. Auch eine Transportbox fanden die Retter in dem Container. Offenbar hatte der Besitzer die Hündin einfach ausgesetzt. Die beiden Kollegen verständigten sofort das Sheriff's Office, das jetzt nach dem Besitzer sucht. Denn das Aussetzen eines Tieres ist auch in Florida eine Straftat.

