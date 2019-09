Revolution der Kaffee-Kapsel? Das passiert heute bei "Die Höhle der Löwen"

Auch in der zweiten Folge kämpfen die Erfinder um die Gunst der Investoren - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Vorhang auf für Folge zwei bei "Die Höhle der Löwen": Auch heute Abend hat es Dagmar Wöhrl mit kuriosen Erfindungen zu tun - diesmal unter anderem dabei: Ein Sofa mit Musik. Aber da geht noch mehr. Was genau? Wir verraten es Ihnen hier!

In der zweiten Folge der vergangenen Woche angelaufenen Staffel von "Die Höhle der Löwen" wollen zwei Stuttgarter die nicht sonderlich umweltfreundliche Kaffee-Kapsel revolutionieren. Unter dem Namen "Rezemo" sollen diese dann nicht mehr aus Plastik, sondern "nachhaltig und ökologisch sinnvoll" aus Holz sein. Außerdem möchten Gründerinnen aus Hamburg eine Online-Plattform namens "SofaConcerts" vorstellen, die unter anderem Firmenfeiern neuen Schwung verleihen könnte.

Als "Löwe" mit dabei ist auch diesmal die Nürnbergerin Dagmar Wöhrl, die zur neuen Staffel mit einem neuen Look verblüffte. Was sonst noch passiert, erfahren Sie in der Bildergalerie!

Bilderstrecke zum Thema Sofa-Konzerte und Schweiß-Stopper: Folge zwei in "Die Höhle der Löwen" Und wieder wagen sich gewinnhungrige Gründer in das Reich der "Löwen" Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Frank Thelen, Georg Kofler, Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel. Diesmal wollen zwei Stuttgarter die Kaffee-Kapsel revolutionieren. Außerdem mit dabei: Eine niemals endende Kletterwand und ein App für Sofa-Konzerte! Alle Deals sehen Sie vorab in unserer Bildergalerie!



sz