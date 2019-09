Rheinischer Metzger stopft Gummibärchen in seine Würste

DÜSSELDORF - Rind, Schwein und sogar vegan - Bratwürste gehen einfach immer. Das dachte sich auch ein Metzger aus Düsseldorf und wagte sich an eine einzigartige Kombination: Eine Bratwurst aus Gummibärchen.

Auf die Idee kam Dominik Küppers über das Internet. In den USA sei die Wurst schon lange "der letzte Schrei". "Da habe ich gedacht: Das passt ja auch ganz gut zu uns", verrät der wagemutige Metzger der Bild-Zeitung.

Die Bärchen stopft er nach eigenen Angaben einfach zusammen mit dem Brät in den Wurstdarm. "Es sieht etwas komisch aus, wenn die bunten Bärchen durch die Wurst schimmern", erklärt Küppers. Doch beim Braten würden sich die bunten Bärchen auflösen und ihren Geschmack an die Wurst abgeben. Diese solle dann karamellisiert schmecken. An echte Nürnberger wird die Wurst hierzulande aber nicht rankommen.

evo