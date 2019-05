Royaler Besuch: Charles und Camilla besuchen Markus Söder

BERLIN/MÜNCHEN - Bei ihrem bevorstehenden Deutschlandbesuch wollen Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) auch öffentlich in Erscheinung treten. "Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall möchten bei allen ihren Auslandsreisen möglichst viele Menschen treffen - gerade auch hier in Deutschland", heißt es in einer Mitteilung der britischen Botschaft.

Am 9. Mai empfängt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder Prinz Charles und seine Frau Camilla in München. © Steve Parsons/PA/dpa



So wird das Paar etwa am 7. Mai gegen 16 Uhr gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Brandenburger Tor erwartet. Tags darauf machen sie Station in Leipzig. Dort treffen sie gegen 13.30 Uhr am Alten Rathaus auf Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Gegen Ende ihrer Reise am 9. Mai wird das Paar etwa um 14.15 Uhr vom bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) auf dem Max-Joseph-Platz in München begrüßt.

Früheren Angaben zufolge war der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 Mal in Deutschland, teilweise privat. Camilla sei 2009 zum ersten Mal in Deutschland gewesen. Das Paar ist seit 2005 verheiratet.

