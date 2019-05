Royals mit Maßkrug: Charles und Camilla zu Besuch in Bayern

MÜNCHEN - Mit viel bayerischer Folklore und strahlendem Sonnenschein sind Prinz Charles und seine Frau Camilla am Donnerstag in München offiziell empfangen worden. Zum Auftakt verriet der britische Thronfolger Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein Geheimnis - der Prinz ist mit einem typisch bayerischen Kleidungsstück nämlich besser vertraut als die meisten ahnen dürften.

Auch ein Besuch im Hofbräuhaus war drin: Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla stoßen bei ihrer Stippvisite mit Maßkrügen an. © Lino Mirgeler/dpa



Zum Auftakt schritten das Paar und der Ministerpräsident vor den Augen von mehreren Hundert Zuschauern auf dem Max-Joseph-Platz vor der Oper über einen rund 100 Meter langen roten Teppich. Zur Ehre der royalen Gäste erwarteten sie dort die Ehrenkompanie der Bayerischen Gebirgsschützen, der Windsbacher Knabenchor und eine Abordnung der Bayerischen Trachtenverbände. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung trugen sich Charles und Camilla in das Gästebuch der bayerischen Staatsregierung ein, bevor es für Charles direkt weiterging zu einem Besuch der Siemens-Zentrale. Am Nachmittag wollte das Paar auch das weltberühmte Hofbräuhaus besuchen, für den Abend war zudem ein Staatsbankett in der Residenz geplant.

Charles und Camilla hatten ihre Deutschlandreise am Dienstag in Berlin begonnen. In Bayern werden sie bis Freitag sein, bevor es anschließend für sie zurück nach London geht. Dort kann Charles seinem vierten Enkel Archie dann auch das Geschenk der bayerischen Staatsregierung übergeben - eine Mini-Lederhose. Das Kind von Charles' Sohn Harry und dessen Frau Meghan war am Montag zur Welt gekommen.

Charles trug früher Lederhose

Für Prinz Charles kein ungewohntes Kleidungsstück: Er hat in seiner Jugend selbst eine Lederhose getragen. Dies habe ihm der britische Thronfolger bei der Übergabe des bayerischen Geschenkes verraten, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach dem offiziellen Empfang von Charles und seiner Frau Camilla in München. "Das war ein sehr schöner und freundlicher Empfang." Charles habe sich über das bayerische Wetter und über die Lederhose ganz besonders gefreut. "Er hat gesagt, er hat selber mal in seiner Jugend eine Lederhose gehabt und deswegen freut er sich sehr über das Geschenk."

