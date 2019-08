Rücklaufaktion in Neuseeland: Über 10.000 Waffen zurückgegeben

WELLINGTON - Nach dem Amoklauf in Christchurch hat die Neuseeländische Regierung Konsequenzen gezogen und die Waffengesetze verschärft. Jetzt hat sie eine Aktion zur freiwilligen Rückgabe von Waffen gestartet, die bei der Bevölkerung gut ankommt: Bereits nach einem Monat wurde die Marke von 10.000 zurückgegebenen Waffen geknackt.

In Neuseeland kauft die Regierung automatische und halbautomatische Waffen von der Bevölkerung zurück. Foto: Philipp Schulze, dpa



Nach einem Monat sind bei dem Waffenrückkaufprogramm in Neuseeland bereits 10.242 Waffen an die Regierung ausgehändigt worden, wie der Guardian berichtet. Etwa 7000 Neuseeländer gaben bei mehr als 90 Veranstaltungen ihren Besitz an die Polizei ab.

Die Regierung hatte das Rückkaufprogramm Mitte Juli im Zuge der Verschärfung des Waffengesetzes gestartet. Als Reaktion auf den Amoklauf von Christchurch hatte das Parlament mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das den Besitz der meisten automatischen und halbautomatischen Waffen verbietet.

Die Neuseeländer sollen ihre Waffen bei der Polizei abgeben. Dafür erhalten sie einen Anteil des Kaufpreises als Entschädigung. Bei einem Sonderprogramm können auch illegal erworbene Waffen abgegeben werden, ohne dass deren Besitzer rechtliche Konsequenzen zu befürchten haben.

Die Neuseeländische Polizei zeigte sich sehr zufrieden mit der Teilnahme der Bevölkerung an der Aktion und lobte das Engagement der Waffenbesitzer. "Polizeibeamte berichten von jeder Rücklaufveranstaltung das Gleiche: Die Waffenbesitzer wollen das Richtige tun. Bei vielen Abgabestellen stehen die Menschen schon vor Beginn Schlange, um ihre Waffen und Munition abgeben zu können", sagte Polizeiminister Stuart Nash.

Ein Budget von umgerechnet 86 Millionen Euro hat die Neuseeländische Regierung für den Rückkauf bereitgestellt. Schätzungen zufolge sind in dem Land aktuell 1,2 bis 1,5 Millionen automatische und halbautomatische Schusswaffen im Privatbesitz im Umlauf.

Noch bis zum 20. Dezember können die Neuseeländer ihre Waffen abgeben. Danach droht ihnen bei illegalem Waffenbesitz eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.

