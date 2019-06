RWE-Gelände: Aktivisten durchbrechen Polizeikette und laufen in Tagebau

Die Aktivisten-Gruppe war mit rund 1600 Leuten Richtung Jackerath unterwegs - vor 1 Stunde

ERKELENZ - Es ist ein symbolischer Aufmarsch, um gegen das Kohlewerk zu protestieren. Zunächst ist alles friedlich, als Aktivisten von "Fridays for Future" und dem Bündnis "Ende Gelände" am Rheinischen Tagebau Garzweiler demonstrieren. Jetzt berichten Journalisten davon, dass die Polizeiketten durchbrochen wurden. Die Aktivisten haben ein Ziel: Den Tagebau.

Nordrhein-Westfalen, Garzweiler: Aktivisten klettern in den Tagebau Garzweiler. © Federico Gambarini, dpa



Nach dem Durchbrechen einer Polizeikette sind Klima-Aktivisten am Samstag nach Polizeiangaben übers Feld in den rheinischen Tagebau Garzweiler gelaufen. Die Polizei konnte zunächst nichts zur Anzahl der Leute sagen. Nach Angaben eines dpa-Reporters standen weitere Aktivisten an der Tagebaukante Polizisten gegenüber. Die Aktivisten-Gruppe hatte sich am späten Vormittag mit rund 1600 Leuten Richtung Jackerath im Süden des Tagebaus aufgemacht. Ihren Zug hatte sie als Demonstration angemeldet.

Großes Polizeiaufgebot

Es waren mehrere Tausend Demonstranten gemeldet, entsprechend groß war dann auch das Polizeiaufgebot, dass den Demonstranten gegenüber ebenfalls an dem RWE-Gelände Spalier stand. Wenn die Demonstranten von "Fridays for Future" und "Ende Glände" marschieren, marschieren die Beamten daneben. Stehen sie beisammen, um zu skandieren, so bildet sich eine Polizeikette um die Demonstranten. Einige Journalisten sind am Ort des Geschehens und begleiten die Aktionen fortwährend.

Die ersten Teilnehmer einer neuen "Fridays-For-Future"-Kundgebung am Rheinischen Tagebau Garzweiler waren am Samstag in Hochneukirch angekommen, um bei einem Protestmarsch am Tagebau zum Dorf Keyenberg zu laufen und dabei für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. "Auf geht's, auf geht's - Ende Gelände" skandierten sie bei ihrer Ankunft am Samstagmorgen. Die jungen Leute kamen aus Aachen, wo sie am ersten internationalen Streiktag der Protestbewegung teilgenommen hatten. Zu der Demonstration sind laut Polizei 2500 Teilnehmer angemeldet.

Auch die Aktivisten des Bündnisses "Ende Gelände" machten sich am Samstagmorgen aus verschiedenen Richtungen auf den Weg ins Rheinische Revier. Für 13.00 Uhr wurde unter dem Titel "Alle Dörfer bleiben! Aktionstag Kohle stoppen" eine Kundgebung zwischen dem Tagebau Garzweiler und dem Umsiedlungsdorf Keyenberg angekündigt. Angemeldet waren laut Polizei 3000 Teilnehmer. Hier wollten auch die "Fridays For Future"-Demonstranten dazustoßen.

"Ende Gelände" hat unterdessen weitere Blockaden angekündigt. Seit Freitagabend blockieren rund 800 Aktivisten des Bündnisses "Ende Gelände" bereits eine Bahnstrecke, über die eigentlich Kohle zum RWE-Kraftwerk Neurath gebracht wird.

